Кому из педагогов могут аннулировать отсрочку от мобилизации: объяснение

С 1 ноября в Украине продолжается действие отсрочек от мобилизации для отдельных категорий военнообязанных украинцев, в том числе и для педагогов. Изменения касаются работников, которые имеют соответствующую нагрузку.

Право на отсрочку от призыва имеют учителя, которые работают на ставке не менее 0,75. Об этом сообщил адвокат и кандидат юридических наук Владимир Пищида.

Когда могут отменить отсрочку

По словам адвоката, если нагрузка педагога сократится из-за уменьшения количества часов или перевода в кадровый резерв, отсрочку могут отменить. Тогда учителя могут мобилизовать в армию, потому что он теряет статус лица, имеющего право на отсрочку.

Как учителю получить бронирование

Чтобы оформить отсрочку, нужно подать заявление в ТЦК или ЦПАУ. К заявлению следует приложить паспорт, справку с места работы, военно-учетный документ, документ об образовании, квалификации и подтверждение трудовой деятельности.

Если военнообязанный не имеет статуса "ограниченно годный", проходить врачебно-консультативную комиссию не нужно.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– В Украине планируют расширить перечень лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий такое право военнослужащим, которые год отслужили по контракту "18–25".

– С 1 ноября вступил в силу новый порядок оформления отсрочек для военнообязанных. Отныне в случае, если основание для получения отсрочки стала – она будет продлена автоматически.

