Кому автоматически продлят отсрочку, а кому нужно обращаться в ЦНАП: подробное объяснение

В Украине части военнообязанных автоматически продлевают отсрочку от мобилизации, если электронные реестры подтверждают наличие соответствующих оснований. В то же время гражданам, чьи данные не удалось подтвердить в цифровой системе, может потребоваться повторно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Информация об автоматическом продлении отсрочки появляется в расширенных данных приложения "Резерв+" после их обновления.

Как проверить, продлили ли отсрочку автоматически

Автоматическое продление не означает, что военнообязанному не нужно следить за актуальностью своих данных. После успешного обновления статуса в приложение "Резерв+" поступает соответствующее уведомление.

В то же время в Минобороны подчеркивают, что одного push-уведомления недостаточно. Чтобы окончательно убедиться в продлении отсрочки, необходимо обновить военно-учетный документ в приложении.

Для этого нужно зайти в раздел "Сервисы" и открыть расширенную информацию из государственного реестра. Там должна отобразиться новая дата, до которой будет действовать отсрочка.

Именно обновленная дата в военно-учетном документе является подтверждением того, что отсрочка успешно продлена.

Кому отсрочку могут продлить автоматически

По состоянию на август 2026 года автоматическое продление отсрочки предусмотрено для ряда категорий военнообязанных. В частности, речь идет о:

людей с инвалидностью;

граждан, временно признанных негодными к военной службе;

родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родителей совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лиц, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы;

лиц, чьи близкие родственники, отец или мать мужа или жены имеют инвалидность I или II группы;

женщин и мужчин-военнослужащих, воспитывающих ребенка;

родителей, на иждивении которых находятся трое или более детей;

учащихся, в частности студентов и аспирантов;

работников учреждений высшего и профессионального образования;

граждан, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время боевых действий или действия военного положения;

родственников Героев Украины, посмертно награжденных за проявленное мужество во время Революции Достоинства;

лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военнослужащих, вернувшихся из плена;

родителей детей с тяжелыми заболеваниями, даже если ребенку не установлена инвалидность;

лиц, осуществляющих постоянный уход за тяжелобольным членом семьи;

опекунов лиц, признанных судом недееспособными;

лиц, имеющих мужа или жену с инвалидностью III группы;

граждан, ухаживающих за родственниками второй или третьей степени родства с инвалидностью;

одиноких родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет;

педагогических работников общеобразовательных школ;

граждан в возрасте от 18 до 25 лет после прохождения годичного контракта.

Кому необходимо обращаться в ЦНАП

Автоматическое продление распространяется не на все основания для отсрочки. Если определенная категория не входит в перечень тех, для кого предусмотрена автоматическая процедура, военнообязанному необходимо самостоятельно обратиться в ЦНАП с необходимыми документами.

Также лично подавать документы придется тем, у кого законное основание для отсрочки остается в силе, но электронные реестры не смогли его подтвердить. Это может произойти из-за отсутствия необходимой информации или проблем с ее верификацией в государственных базах.

В таком случае ждать автоматического продления не стоит. Военнообязанному необходимо обратиться в ЦНАП и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку.

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