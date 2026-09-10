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Компания БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ представила свой энергетический напиток в поддержку Сил обороны Украины

Мария Шевчук
Новости. Общество
2 минуты
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Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ представила свой собственный энергетический напиток
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Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ представила собственный энергетический напиток "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ": для тех, кто не останавливается, помогает и каждый день движется вперед.

10 гривен с каждого проданного энергетика, созданного в сотрудничестве с сетью АЗК WOG, будут переданы на реализацию запросов украинских военных.

«WOGОГНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» для тех, кто не останавливается, помогает и каждый день движется вперед
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ представили собственный энергетический напиток в поддержку Сил обороны Украины

"Нам хотелось создать продукт, за которым стоит не просто совместная работа, а конкретная помощь. Именно поэтому часть средств от каждой проданной банки энергетика будет направлена тем, кто сегодня защищает Украину. И, действительно, этот напиток уже стал одним из моих любимых, поэтому с уверенностью могу порекомендовать его вам", – комментирует лидер группы Сергей Танчинец.

Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ представила собственный энергетический напиток в поддержку Сил обороны Украины
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ представили собственный энергетический напиток в поддержку Сил обороны Украины

Покупая "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" на заправках WOG, каждый может не только попробовать новинку от группы, но и присоединиться к помощи украинским защитникам.

Сотрудничество БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и WOG – ещё один пример того, как музыка, бизнес и благотворительность могут объединяться ради общей цели: поддержки Украины и приближения Победы.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ представили собственный энергетический напиток в поддержку Сил обороны Украины
УкраинаПомощь ВСУАЗС в УкраинеукраинцыБез ОбмеженьСергей Танчинец
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