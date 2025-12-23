Видео дня
Коллаборация ДТЭК и Усика получила награду SBC Ukraine Awards
Компания ДТЭК получила награду SBC Ukraine Awards за кампанию USYK × DTEK | "Будущее будет светлым".
Об этом говорится в сообщении SBC (Sport&Business Club).
"SBC Ukraine Awards – 2025: в номинации "Коммуникационная стратегия года" победу одержал USYK × DTEK | Кампания "Будущее будет светлым", – говорится в нем.
Отмечается, что церемония награждения состоялась 20 декабря в Kyiv Event Hall by Ramada Encore.
Во время церемонии 103 члена жюри определили лучшие кейсы в 23 номинациях.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова получил награду European Excellence Awards за коммуникационный проект "Битва за свет".