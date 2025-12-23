УкраїнськаУКР
русскийРУС

Коллаборация ДТЭК и Усика получила награду SBC Ukraine Awards

Мария Шевчук
Новости. Общество
1 минута
147
Коллаборация ДТЭК и Усика получила награду SBC Ukraine Awards

Компания ДТЭК получила награду SBC Ukraine Awards за кампанию USYK × DTEK | "Будущее будет светлым".

Видео дня

Об этом говорится в сообщении SBC (Sport&Business Club).

"SBC Ukraine Awards – 2025: в номинации "Коммуникационная стратегия года" победу одержал USYK × DTEK | Кампания "Будущее будет светлым", – говорится в нем.

Отмечается, что церемония награждения состоялась 20 декабря в Kyiv Event Hall by Ramada Encore.

Во время церемонии 103 члена жюри определили лучшие кейсы в 23 номинациях.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получил награду European Excellence Awards за коммуникационный проект "Битва за свет".