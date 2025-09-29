Кого не могут мобилизовать в Украине, несмотря на военное положение: все категории

В Украине до 5 ноября 2025 года действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Впрочем, закон предусматривает категории граждан, которых не будут призывать к военной службе.

Подробнее о мобилизационных мероприятиях говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Перечень исключений от призыва четко определен законом.

В октябре 2025 года от призыва в армию освобождаются:

лица с медицинскими противопоказаниями, определенными военно-врачебной комиссией и перечнем болезней Минобороны;

граждане с инвалидностью любой группы;

родители или опекуны трех и более детей до 18 лет.

Также не мобилизуются:

те, кто ухаживает за родственниками с инвалидностью или за супругами с любой группой инвалидности;

родители детей с инвалидностью;

родственники погибших военнослужащих;

работники критически важных отраслей, получившие бронирование от государства.

Студенты дневной и дуальной форм обучения в высших учебных заведениях, которые получают высшее образование по степени, превышающей имеющуюся, также могут быть освобождены от службы. Кроме того, исключения предусмотрены для лиц, освобожденных из плена.

Напомним, в Украине возобновили прием обращений от агропромышленных компаний по определению их критически важными для отрасли. Таким образом забронировать работников от мобилизации смогут еще больше аграрных предприятий.

Также OBOZ.UA сообщал, что одним из оснований для временного освобождения от службы является уход за близкими родственниками, которые нуждаются в постоянном медицинском наблюдении. Если мужчина женат на женщине с официально установленной инвалидностью, он имеет право на отсрочку от мобилизации.

