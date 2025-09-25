Забронированных от мобилизации в Украине станет больше: что важно знать военнообязанным

В Украине возобновили прием обращений от агропромышленных компаний по определению их критически важными для отрасли. Таким образом забронировать работников от мобилизации смогут еще больше аграрных предприятий.

Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Подача заявок осуществляется через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Виталий Киндратив, аграрные предприятия, учреждения и организации, которые уже получили статус критически важных, сохранят его до завершения срока действия соответствующего приказа. Решение приняли для тех участников АПК, которые нуждаются в определении или восстановлении статуса.

Критерии критичности

Бронировать можно до 50% военнообязанных работников (в редких случаях – до 100%). Но статус критически важного может получить частное предприятие, которое соответствует двум обязательным критериям:

Уровень зарплаты : средняя заработная плата за отчетный период должна быть не менее 20 тыс. грн.

: средняя заработная плата за отчетный период должна быть не менее 20 тыс. грн. Отсутствие задолженностей: у предприятия не должно быть долгов перед государственным или местным бюджетом по любым налогам и сборам.

Также предприятие должно соответствовать одному из дополнительных критериев:

сумма уплаченных налогов и взносов превышает 1,5 млн евро;

поступления в иностранной валюте превышают 32 млн евро;

предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

предприятие является резидентом "Дія Сити";

имеет важное значение для экономики или потребностей общества.

Когда аграрии могут получить отсрочку и что делать "ФОПам"

В зависимости от региона и типа хозяйства, аграрии могут подать в ТЦК ходатайство об отсрочке на время посевной или жатвы. Для этого нужны документы, подтверждающие их занятость в сельскохозяйственных работах:

справка от предприятия;

трудовой договор;

документы на фермерское хозяйство.

Физические лица-предприниматели (ФЛП), которые заняты в фермерстве или являются учредителями фермерских хозяйств, тоже могут претендовать на отсрочку. Для этого им надо предоставить доказательства, что их деятельность является критически важной для региона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине расширили основания для бронирования военнообязанных: теперь это касается бизнеса на прифронтовых территориях и предприятий, изготавливающих дроны и оборонную технику. Для критически важных компаний в зонах боевых действий возможно 100-процентное бронирование работников.

