Дает ли инвалидность жены право на отсрочку от мобилизации: объяснение

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, и многие военнообязанные граждане интересуются, при каких условиях можно получить отсрочку. Одним из оснований для временного освобождения от службы является уход за близкими родственниками, которые нуждаются в постоянном медицинском наблюдении.

Видео дня

Если мужчина женат на женщине с официально установленной инвалидностью, он имеет право на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA".

"При изложенных Вами условиях, Вы имеете право на отсрочку и можете оформить ее через "Резерв+", – ответил юрист на соответствующий вопрос.

Для получения такой отсрочки необходимо подать в территориальный центр комплектования (ТЦК) документы, подтверждающие брак и факт инвалидности жены. Это могут быть:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом;

выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;

удостоверение или пенсионное удостоверение, которое подтверждает статус человека с инвалидностью и отмечает группу и причину инвалидности;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Таким образом, мужчины, чьи жены имеют инвалидность, могут законно оформить отсрочку от мобилизации, чтобы выполнять обязанности по уходу за родным человеком. Юридическое оформление таких прав через "Резерв+" помогает избежать нарушений закона и обеспечить законную защиту прав семьи во время мобилизационных процессов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине определение годности военнообязанных к службе происходит через военно-врачебную комиссию (ВВК) по Росписи болезней, утвержденной Министерством обороны. Этот документ описывает состояния, при которых человека признают непригодным, годным или годным к службе в тылу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!