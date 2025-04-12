УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Кого можно назвать "комиза": значение слова

Юлия Потерянко
Новости. Общество
1 минута
183
Кого можно назвать 'комиза': значение слова

Возможно, вам попадались строчки украинского поэта Павла Тычины: "Як же вниз, коли я знизу? Ти не строй мені комизу!" И, по всей вероятности, вы, как и многие другие читатели, не могли сразу понять, что именно означает последнее слово в этой цитате.

Видео дня

Действительно, "комиза" – далеко не самая частотная лексема украинского языка. Однако вам точно будет интересно узнать больше о ней. И именно поэтому OBOZ.UA погрузился в словари и справочники – чтобы рассказать об этом существительном подробнее.

"Комиза" имеет два толкования. Так 11-томный Словарь украинского языка маркирует его как разговорное и объясняет так:

  1. то же, что привередничание; прихоть, каприз;
  2. то же, что капризуля.
Кого можно назвать "комиза": значение слова

Итак, из контекста отрывка из стихотворения Павла Тычины мы понимаем, что он имел в виду первое значение этого слова. Лирический герой его текста просил кого-то не капризничать.

Если же вы общаетесь с ребенком (а то и со взрослым человеком), который стал не очень послушно вести себя, стал капризным и привередливым вы тоже можете назвать его "комиза". Но не только. Словари синонимов предлагают также называть подобного человека вот так:

  • варивода;
  • вередун / вередунка;
  • вереда́;
  • вередій / вередійка;
  • вередник / вередниця;
  • капризун / капризуха або капризуля;
  • коверзун / коверзуха;
  • перебендя.

Ранее OBOZ.UA объяснял, что означает колоритное украинское слово "катма".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.