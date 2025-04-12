Кого можно назвать 'комиза': значение слова

Возможно, вам попадались строчки украинского поэта Павла Тычины: "Як же вниз, коли я знизу? Ти не строй мені комизу!" И, по всей вероятности, вы, как и многие другие читатели, не могли сразу понять, что именно означает последнее слово в этой цитате.

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Действительно, "комиза" – далеко не самая частотная лексема украинского языка. Однако вам точно будет интересно узнать больше о ней. И именно поэтому OBOZ.UA погрузился в словари и справочники – чтобы рассказать об этом существительном подробнее.

"Комиза" имеет два толкования. Так 11-томный Словарь украинского языка маркирует его как разговорное и объясняет так:

то же, что привередничание; прихоть, каприз; то же, что капризуля.

Итак, из контекста отрывка из стихотворения Павла Тычины мы понимаем, что он имел в виду первое значение этого слова. Лирический герой его текста просил кого-то не капризничать.

Если же вы общаетесь с ребенком (а то и со взрослым человеком), который стал не очень послушно вести себя, стал капризным и привередливым вы тоже можете назвать его "комиза". Но не только. Словари синонимов предлагают также называть подобного человека вот так:

варивода;

вередун / вередунка;

вереда́;

вередій / вередійка;

вередник / вередниця;

капризун / капризуха або капризуля;

коверзун / коверзуха;

перебендя.

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