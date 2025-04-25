Кого из украинцев могут мобилизовать в мае: подробное объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а ее срок действия продлили до 8 августа 2025 года. В это время военнообязанных мужчин и дальше будут привлекать к службе в Вооруженных Силах Украины.

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Вместе с тем, украинская армия особенно нуждается в определенных специальностях и специалистах. Детальнее о том, кого из украинцев могут мобилизовать в мае рассказывает OBOZ.UA.

В мае 2025 года в Украине будут действовать установленные правила мобилизации. В ВСУ будут в первую очередь призывать военно пригодных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, независимо от наличия опыта военной службы, при следующих условиях:

– отсутствие оснований для отсрочки;

– отсутствие бронирования от предприятия, учреждения или организации;

– признание военно-врачебной комиссией пригодным к военной службе.

Украинское военное руководство неоднократно подчеркивало, что для пополнения армии, прежде всего, нужны военнослужащие с боевым опытом (такие, как штурмовики, артиллеристы) и лица со специфическими или дефицитными военными специальностями.

Напомним, во время военного положения в Украине идет общая мобилизация, а военнообязанные мужчины обязаны появляться по вызовам территориальных центров комплектования, однако в случае нарушений законодательства им могут назначить штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее законодательством был установлен дедлайн для прохождения ВЛК ограничен пригодными до 4 февраля 2025 года, однако 12 февраля депутаты Верховной Рады большинством голосов продлили его до 5 июня. В то же время, ограниченно пригодные, младше 25 лет, не обязаны повторно проходить ВЛК.

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