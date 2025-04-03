Когда заканчивается Великий пост перед Пасхой: когда Лазарева суббота и Страстная неделя

Сейчас у христиан всего мира продолжается Великий пост – важный период подготовки к празднованию величайшего праздника церковного года, Пасхи. Особое внимание всегда уделяется последней его части.

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OBOZ.UA узнавал, когда в 2025 году православные Украины будут отмечать Лазареву субботу, Вербное воскресенье и Страстную неделю. А также когда именно завершится Великий пост.

Лазарева суббота, 12 апреля

Неделе, посвященной страданиям Иисуса накануне смерти и воскрешения, предшествует Лазарева суббота. В этот день церковь чествует святого Лазаря из Вифании. Согласно Евангелию, Христос на пути в Иерусалим, где он планировал отпраздновать с учениками Песах, посещает город Вифания, куда его зовут, чтобы исцелить больного человека. Однако к моменту, когда Иисус оказывается в городе, этот человек уже умирает. Чтобы показать свою силу, Спаситель воскресил умершего. После этого Лазарь стал последователем Христа и первым получил сан епископа.

Вербное воскресенье, 13 апреля

Далее по христианскому календарю следует Вербное воскресенье также известное как Вход Господень в Иерусалим. Считается, что в этот день Христос прибыл на празднование Песаха, а жители Иерусалима приветствовали его как царя. Они бросали под ноги осла, на котором ехал Иисус, пальмовые ветви и кричали ему "осанна!".

Страстная неделя, 14-19 апреля

Последняя неделя Великого поста называется Страстной. В эти дни верующие чествуют библейские события, которые происходили с Христом во время его пребывания в Иерусалиме – его общение с последователями, предательство Иуды Искариота, тайную вечерю, молитву в Гефсиманском саду, арест, казнь через распятие на кресте и погребение. Страстная неделя считается самым скорбным периодом в христианском году.

Завершается эта неделя, а вместе с ней и Великий пост в субботу. В этот день соблюдаются очень строгие ограничения в еде и поведении, а вечером верующие идут на специальную ночную службу. В полночь священники провозглашают воскресение Христа и начинается Пасха. Пост заканчивается, а утренняя трапеза в воскресенье уже является праздничной. В этом году Пасха и у православных, и у католиков приходится на воскресенье, 20 апреля.

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