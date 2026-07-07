В последние годы украинское общество прошло через масштабный процесс очищения своего календаря от советских и российских элементов, что коснулось и дат праздников. В частности, изменилась дата празднования Дня семьи.

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Ранее в течение длительного времени велись дискуссии о целесообразности празднования Дня семьи в середине лета из-за его религиозного и географического происхождения. С целью восстановления исторической справедливости и интеграции в европейское культурное пространство власти приняли решение изменить дату этого праздника.

Когда День семьи 2026

Летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ, отменивший устаревшие нормы времен беглого президента Виктора Януковича. Согласно этому документу, Украина официально учредила День семьи, который отныне отмечается ежегодно 15 мая. Такое решение позволило полностью ликвидировать очередной советско-российский рудимент в государственной системе памятных дат. Украинцы получили современный праздник, лишенный пропагандистского подтекста страны-агрессора.

История праздника

В течение двенадцати лет, начиная с 2011 и вплоть до 2023 года, в Украине на государственном уровне отмечали День семьи 8 июля. Эту дату в свое время утвердил бывший президент-беглец Виктор Янукович, подписавший соответствующий указ в конце декабря 2011 года. Введение этого праздника фактически копировало российские традиции, искусственно отдаляя Украину от глобального контекста.

Сама июльская дата возникла в российской федерации в 2008 году по инициативе депутатов Государственной Думы, а впоследствии, в 2022 году, была официально закреплена подписью владимира путина. История российского праздника берет свое начало в городе Муроме, где местные власти решили создать идеологическую альтернативу западному Дню святого Валентина. россияне приурочили торжества ко дню памяти православных святых Петра и Февронии по старому стилю.

Таким образом, празднование в Украине 8 июля стало прямым следствием длительного влияния российской культурной экспансии.

Когда отмечают День семьи в мире

Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день семьи еще осенью 1993 года с целью привлечения внимания к проблемам семейного очага и поддержки семейных ценностей в мире. Празднование в мае призвано сплотить близких людей, напомнить о важности воспитания детей и сохранения единства поколений.

Теперь украинские семьи отмечают свой день в гармонии со всем цивилизованным миром.

OBOZ.UA предлагает к Дню семьи красивые и теплые поздравления.

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