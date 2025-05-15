День семьи: красивые поздравления для самых родных и близких

Семья - это опора, источник силы и любви, без которого невозможно представить счастливую жизнь. Именно в семейном кругу мы черпаем вдохновение, поддержку и веру в лучшее. 15 мая отмечается День семьи - теплый и трогательный праздник, который напоминает о настоящих ценностях.

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В этот день хочется сказать особые слова самым родным людям, которые ежедневно дарят нам заботу и любовь. Поздравления, отправленные с душой, могут согреть сердце лучше любого подарка. В этой подборке OBOZ.UA собраны красивые поздравления, короткие СМС и яркие картинки ко Дню семьи, которые помогут выразить самые искренние чувства.

Поздравления с Днем семьи своими словами

С Днем семьи с Днем семьи! Желаю мира, любви, взаимопонимания и счастья каждому в доме. Пусть в сердцах царит гармония, а рядом всегда будут те, кто искренне любит.

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Поздравляю с Днем семьи! Пусть в вашем доме всегда звучит детский смех, царит тепло, забота и душевный покой. Семья - это самое ценное, берегите друг друга!

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С праздником семьи! Желаю, чтобы каждый день приносил радость и совместные счастливые мгновения. Пусть любовь живет в сердцах, а дом будет крепостью для души.

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В День семьи искренне желаю вам благополучия, искренних объятий, заботы и поддержки. Пусть ваши отношения становятся только крепче с годами!

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Поздравляю с замечательным праздником - Днем семьи! Пусть ваша семья будет примером любви, верности и единства для всех вокруг. Счастья вам и согласия!

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С Днем семьи! Пусть сердца ваших близких всегда бьются в унисон, а каждый день дарит новые приятные воспоминания. Берегите и цените друг друга.

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Семья - это не просто слово, а целый мир. Поздравляю с Днем семьи и желаю, чтобы этот мир был наполнен радостью, светом и гармонией.

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С Днем семьи! Пусть любовь к родным будет вашей самой большой силой, а дом - островком тепла и уюта. Мира и благословения вам!

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Поздравляю с Днем семьи! Желаю, чтобы ваша семья была всегда в добре, чтобы каждый день дарил вам моменты счастья и духовной близости.

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В этот день хочется пожелать самого главного - любви и единства в семье. Берегите свою семью, потому что именно она - самое ценное сокровище в жизни. С праздником!

С Днем семьи картинки на украинском языке

Пожелания семье своими словами короткие

С Днем семьи! Пусть в вашем доме всегда живут любовь, тепло и согласие!

С праздником! Пусть ваша семья будет крепкой, как стена, и теплой как солнце!

Счастливой семьи - крепкой, дружной, самой родной! С праздником!

С Днем семьи! Пусть любовь будет вашим огоньком в каждом дне!

Пусть в семье царят мир, поддержка и радость! С праздником вас!

Поздравляю с Днем семьи! Желаю быть счастливыми вместе - всегда!

Семья - это сокровище. Берегите и цените друг друга. С праздником!

Пусть в сердцах всегда будет тепло домашнего очага. С Днем семьи!

Ваша семья - ваша сила. Мира, добра и единства!

Любите, прощайте, поддерживайте. С праздником любви - Днем семьи!

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