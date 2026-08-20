Когда следует сеять газон: не упустите идеальный момент

Густой и ровный газон начинается с правильно выбранной даты посева. Чрезмерно высокие температуры и сухая почва могут помешать хорошему прорастанию семян.

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Поэтому стоит планировать посев на время, когда условия для молодой травы благоприятны. Один из лучших сроков уже не за горами, пишет OBOZ.UA.

Траву можно сеять в течение всего вегетационного периода, с весны до поздней осени. Однако стоит помнить, что не все сроки одинаково благоприятны. Посев в апреле и мае обеспечивает оптимальную влажность почвы.

Летний посев, напротив, требует регулярного полива травы, иногда дважды в день в жаркую погоду. Поэтому посев травы в этот период может быть несколько сложнее, особенно потому, что дернина очень чувствительна к недостатку воды в начале роста, из-за чего посев может оказаться неэффективным.

Опытные садоводы рекомендуют сеять семена во второй половине августа, когда лето подходит к концу, но почва ещё тёплая. Это станет инкубатором для семян, а солнце будет менее палящим, чем в июне и июле.

Еще одно подходящее время для начала – сентябрь и октябрь, когда температура умеренная, а почва не такая сухая, как в жаркую погоду. Поэтому не упустите и воспользуйтесь лучшим временем для создания собственного газона – период с августа по октябрь.

Однако просто выбрать подходящее время недостаточно. Чтобы получить густой, ровный и крепкий газон, решающее значение имеет способ подготовки почвы и посева семян. Перед началом работы участок следует тщательно очистить от сорняков, камней, корней и растительных остатков.

Далее почву следует перекопать или разрыхлить на глубину примерно 15–20 см. Почва должна быть ровной и без крупных комков. Также стоит внести соответствующее удобрение, желательно предназначенное для создания газона.

Семена следует сеять в тихую погоду. Распределите их равномерно по всей поверхности, сея в двух направлениях. Это снизит риск появления проплешин. После посева аккуратно перемешайте семена с верхним слоем почвы граблями.

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