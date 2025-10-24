Когда самая длинная ночь в году: дата зимнего солнцестояния

Ключевым астрономическим событием зимы является солнцестояние – момент, когда в Северном полушарии солнце в полдень достигает самой низкой своей точки над горизонтом и наступают самый короткий день и самая длинная ночь года. С этого момента день начинает постепенно увеличиваться.

Дата зимнего солнцестояния не является постоянной и колеблется между 20 и 22 декабря. OBOZ.UA выяснял, когда именно это событие произойдет в 2025 году.

Астрономический календарь указывает, что самую южную точку эклиптики Солнце пройдет 21 декабря в 17:02 по киевскому времени. Именно этот день и будет самым коротким в этом году, а после него наступит самая длинная ночь и начнется астрономическая зима, которая продлится вплоть до весеннего равноденствия. Для Северного полушария с этого момента наступают самые темные сутки года, тогда как в южном все происходит наоборот – в зимнее солнцестояние наступает самый длинный день и начинается лето.

На северном полюсе в этот день Солнце не восходит совсем, в тропической зоне оно находится примерно на 23° ниже горизонта, а на полярном круге лишь касается его края, не появляясь над ним в течение всех 24 часов. Именно этот момент и является астрономическим солнцестоянием — когда Солнце достигает наибольшего отклонения от экватора, а продолжительность дня или ночи становится максимальной.

Дата зимнего солнцестояния ежегодно меняется незначительно — это всегда 20, 21 или 22 декабря. Причина заключается в том, что продолжительность земного года немного превышает 365 дней. Высокосные годы, а также небольшие смещения, связанные с колебанием земной оси, вызывают эти изменения. Поэтому точный момент, когда Солнце достигает крайнего положения, "плавает" в пределах нескольких суток, а его конкретное время определяют астрономы.

