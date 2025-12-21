Когда родился Иисус Христос? Ученые и теологи назвали самые вероятные даты

Большинство ученых утверждает, что точная дата рождения Иисуса неизвестна, а традиционное празднование 25 декабря церковь выбрала по ряду ритуальных и календарных причин. Свои теории исследователи базируют на исторических хрониках, астрономических наблюдениях и библейских текстах.

Видео дня

Миллионы людей во всем мире ежегодно празднуют Рождество 25 декабря (7 января по Юлианскому календарю). Однако большинство ученых уверены: Иисус, вероятно, родился не в этот день и даже не в первый год нашей эры.

По словам исследователей, церковь выбрала 25 декабря из-за совпадения с зимним солнцестоянием и языческим праздником Сатурналии. Как отмечает Игнацио Л. Гетца, это был удобный способ интегрировать христианский праздник в уже существующую традицию.

Относительно фактической даты рождения, ученые предлагают различные подходы. Часть из них опирается на библейский рассказ о царе Ироде и его приказ истребить всех мальчиков до двух лет вокруг Вифлеема. Такие рассказы позволяют предположить, что Иисус родился примерно между 6 и 4 годами до н.э. Однако относительно достоверности событий, описанных в Библии, возникают сомнения.

Другие ученые пытаются разгадать Вифлеемскую звезду. Астрономические данные дают разные варианты: комета, наблюдаемая китайскими астрономами в 5 году до н.э., или сочетание Сатурна и Юпитера, что могло произойти в июне 2 года до н.э. или в октябре 7 года до н.э.

Хотя бы приблизительную дату пытались определить и по другим библейским текстам. Теолог Ян Пол отмечает, что если учесть связь рождения Иисуса и Иоанна Крестителя, а также время беременности Марии, мессия мог родиться в сентябре. В пользу такой теории свидетельствует погода, ведь пастухам было бы трудно по ночам пасти овец в декабре, зато в сентябре это вполне возможно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, христиане всего мира считают, что достаточно хорошо знают историю рождения Иисуса Христа. Оно и неудивительно, ведь этому посвящена немалая часть религиозных текстов. Однако существуют реальные, исторические обстоятельства, которые ни Библия, ни Евангелия не описывают. Однако исследователи предполагают, что даже если забыть о непорочном зачатии, положение Марии и Иосифа в обществе было бы достаточно скандальным и могло бы угрожать будущей Богоматери даже казнью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!