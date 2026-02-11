Когда Прощеное воскресенье в 2026 году: дата

У христиан Великий пост является периодом духовной подготовки к празднику Воскресения Христова. И Прощеное воскресенье – очень важный этап этой подготовки, который православные стараются не обходить.

Видео дня

Поскольку дата Прощеного воскресенья привязана к дате Пасхи, ежегодно она приходится на другой день. OBOZ.UA рассказывает, когда его празднуют в 2026 году и что необходимо сделать в этот день.

Когда Прощеное воскресенье 2026 года

Прощеным называют воскресенье праздничной недели, предшествующей Великому посту – Масленицы. Оно завершает собой период веселья и знаменует переход к сдержанности и скромности. В этом году Масленица завершится 22 февраля. Именно этот день и является Прощеным воскресеньем этого года.

Что такое Прощеное воскресенье

По сути этот специфический праздник является психологическим рубежом, который помогает человеку сбросить груз накопленных за год обид. В этот день верующие традиционно просят друг у друга прощения. Вспоминают не только свои недостойные поступки, но и случайно брошенные слова или даже недобрые мысли. Смысл ритуала заключается в том, чтобы войти в Великий пост с легким сердцем, ведь невозможно искать внутреннего покоя, держа в душе гнев на ближнего. Или имея непрощенный грех за душой.

В Украине обряд взаимного отпущения обид приобрел форму символического диалога. При встрече люди говорят друг другу:

— Прости меня!

— Бог простит!

— И во второй раз прости!

— Бог простит!

— И в третий раз прости!

— Бог простит и я прощаю!

После этого можно обняться или поцеловаться в знак примирения. Если на то есть душевный позыв, конечно.

Кроме духовного аспекта, этот день является кульминацией Масленицы – последней возможностью насладиться праздничными блюдами перед длительным ограничением себя в еде. Именно поэтому в народе Прощеное воскресенье всегда сочетало искреннее раскаяние с теплыми семейными застольями, где за одним столом собирались родственники и друзья, чтобы восстановить разрушенные связи. Этот день должен напоминать верующим: мир становится лучше не от отсутствия конфликтов самого по себе, а от нашей готовности протянуть друг другу руку после них.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в этом году празднуют Троицу православные и католики.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.