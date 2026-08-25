Когда празднуют Михайлово чудо: дата в 2026 году

Михайлово чудо – один из праздников, посвященных Архистратигу Михаилу. Его дата является фиксированной, однако после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь она изменилась для большинства православных верующих.

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В 2026 году Михайлово чудо приходится на воскресенье, 6 сентября. Именно эта дата указана в официальном календаре ПЦУ на 2026 год как Память о чуде Архистратига Михаила в Хонах (Колосах). OBOZ.UA рассказывает об истории и традициях праздника.

Когда отмечают Михайлово чудо в 2026 году

До календарной реформы этот церковный праздник приходился на 19 сентября. После перехода ПЦУ в сентябре 2023 года на новоюлианский календарь большинство непереходных праздников отмечают на 13 дней раньше.

Поэтому теперь дата Михайлова чуда – 6 сентября.

Не следует путать Михайлово чудо с другим большим праздником в честь архангела Михаила – Собором Архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных. В 2026 году по новоюлианскому календарю он приходится на 8 ноября.

Какое чудо вспоминают в этот день

Праздник связан с древним церковным преданием о чуде Архистратига Михаила в Хонах, которые раньше называли Колосами. Согласно преданию, недалеко от города находился источник, вода которого считалась целебной. Один человек, чья дочь обрела исцеление, построил на этом месте храм в честь Архистратига Михаила.

При храме много лет служил благочестивый Архип. Люди приходили сюда молиться, а вести об исцелениях и обращении в христианство вызывали недовольство язычников. В конце концов противники решили уничтожить святыню. Они направили на храм потоки двух горных рек, надеясь, что вода снесет здание.

Архип начал молиться о спасении храма. Согласно церковному преданию, тогда явился Архистратиг Михаил и одним ударом пробил в скале глубокую расщелину. Вода изменила направление и устремилась в нее, а святыня осталась невредимой.

Именно с этим событием связывают название Хоны, которое толкуют как место, где воды были направлены в расщелину.

Что символизирует чудо Михаила

В христианской традиции Архистратиг Михаил считается одним из главных небесных воинов, защитником от зла и покровителем тех, кто борется за правду.

Поэтому смысл праздника связан не только с воспоминанием о древнем событии. Для верующих это также день молитвы о защите, духовной силе и помощи в сложных обстоятельствах.

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