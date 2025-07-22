Когда празднуют День дочери в Украине: дату знают не все

День дочери – это неофициальный, но эмоционально теплый праздник, отмечаемый в разных странах в разные дни. В Украине он не имеет государственного статуса и четко закрепленной даты, что часто вызывает путаницу.

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При этом День дочери не является тождественным аналогом одноименного российского праздника, который празднуют 25 апреля. Украинский контекст – другой, и хотя ни одна из дат не является официальной, украинцы все чаще обращают внимание на международные традиции. OBOZ.UA рассказывает, когда в Украине отмечают день дочери.

Когда празднуют День дочери в Украине

В отличие от Международного дня защиты детей, который отмечают 1 июня, единой официально признанной даты Дня дочери в Украине не существует. Чаще всего украинские семьи ориентируются на четвертое воскресенье сентября, когда в мире символически отмечают International Daughters' Day.

В 2025 году эта дата приходится на 28 сентября. Идея этого праздника возникла в Индии, как попытка поддержать девушек в стране, где долгое время они подвергались дискриминации. Впоследствии инициативу поддержали во многих других странах мира.

Международные даты празднования Дня дочери

Индия: четвертое воскресенье сентября – как день повышения осведомленности о правах девушек и гендерного равенства.

США: ежегодно празднуют 25 сентября – День дочери имеет преимущественно семейный и коммерческий характер, с поздравлениями, открытками и подарками.

Канада: с 2012 года – 1 сентября, как знак уважения к девушкам и призыв к борьбе с гендерными предубеждениями.

Мексика: в начале декабря, обычно в рамках семейных мероприятий, без фиксированной даты.

Испания: существует праздник Día de la Hija, однако его дата не является общенациональной и часто определяется в рамках семейных традиций.

Некоторые источники ошибочно считают 25 апреля "международным" Днем дочери. На самом деле это неофициальная дата, популяризированная в России. Она не имеет международного признания и не коррелирует с международными инициативами, направленными на поддержку прав девушек и развитие гендерного равенства. В Украине эта дата не является распространенной и в основном игнорируется.

Несмотря на отсутствие официального статуса, День дочери становится все более популярным, прежде всего как частный семейный праздник. В этот день родители благодарят дочерей за любовь, поддержку, заботу и просто напоминают, как они их ценят. Это еще один повод сказать важные слова и провести время вместе.

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