Когда переводят часы на зимнее время: точная дата в Украине

Традиционный переход на зимнее время в Украине остается актуальным и в этом году, несмотря на длительные дискуссии в правительственных кругах. Жителям страны придется вновь корректировать свои графики и гаджеты в соответствии с действующими нормативными актами.

Видео дня

Такая необходимость возникла из-за того, что реформа об отмене сезонного времени пока не вступила в полную юридическую силу. Таким образом, в октябре 2026 года состоится очередной общенациональный переход на стандартное поясное время.

В какой день будут переводить часы на зимнее время

Поскольку старые правила остаются неизменными, осенью текущего года украинцам снова придется жить по новому расписанию. Согласно действующему правительственному распоряжению, территория государства официально относится ко второму часовому поясу. Регулярная корректировка предусматривает сдвиг времени весной в сторону ускорения, а с наступлением холодов – в сторону замедления.

Непосредственный переход на зимнее время запланирован на конец второго осеннего месяца. Стрелки часов необходимо будет перевести ровно на шестьдесят минут назад. Эта процедура традиционно проводится в последний выходной день месяца, что позволяет свести к минимуму неудобства для населения.

Официально переход состоится в ночь на воскресенье, 25 октября 2026 года. Ровно в 04:00 украинцам следует перевести часы на 03:00, что подарит дополнительный час для отдыха. Современные мобильные телефоны и компьютерные системы выполнят эту задачу автоматически, тогда как механические часы придется перевести самостоятельно.

Почему в Украине не отменили перевод часов

Попытки отказаться от регулярного сдвига стрелок часов продолжаются в украинском парламенте уже довольно долго. Еще летом 2024 года народные избранники проголосовали за законопроект №4201, автором которого выступил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Эта инициатива была призвана внедрить единые правовые стандарты для измерения времени и навсегда закрепить в стране постоянное зимнее время, ликвидировав любые сезонные скачки.

Чтобы новые правила официально вступили в силу, документ должен пройти финальный этап утверждения. Одобренный Верховной Радой текст был направлен на рассмотрение главе государства Владимиру Зеленскому еще в конце августа 2024 года. Однако по состоянию на июнь 2026 года подпись президента под этим решением по-прежнему отсутствует.

В связи с тем, что новый закон не вступил в силу, правовое поле страны регулируется прежними нормами. Вопрос расчета времени в стране продолжает регламентировать постановление правительства № 509, которое было принято Кабинетом министров еще в мае 1996 года. Именно этот документ обязывает граждан дважды в год менять настройки своих часов.

Ранее OBOZ.UA предлагал способы, как узнать точное время в Украине.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.