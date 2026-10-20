Коли переводити годинник на зимовий час: точна дата у 2026 році

Традиційне переведення стрілок на зимовий час в Україні залишається актуальним і цього року, попри тривалі дискусії у владних кабінетах. Мешканцям країни доведеться знову коригувати свої графіки та гаджети відповідно до чинних нормативних актів.

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Подібна необхідність виникла через те, що реформа щодо скасування сезонного часу наразі не набула повної юридичної сили. Таким чином, у жовтні 2026 року відбудеться чергове загальнонаціональне повернення до стандартного поясного часу.

Якого числа будуть переводити годинники на зимовий час

Оскільки старі правила залишаються незмінними, восени поточного року українцям знову доведеться жити за новим розкладом. Згідно з чинним урядовим розпорядженням, територія держави офіційно належить до другого часового поясу. Регулярне коригування передбачає зміну часу навесні в бік випередження, а з приходом холодів – у бік уповільнення.

Безпосереднє повернення до зимового часу заплановане на кінець другого осіннього місяця. Стрілки пристроїв необхідно буде пересунути рівно на шістдесят хвилин назад. Ця процедура традиційно проводиться в останній вихідний день місяця, що дозволяє мінімізувати дискомфорт для населення.

Офіційно перехід відбудеться у нічний час проти неділі, 25 жовтня 2026 року. Рівно о 04:00 українцям слід перевести годинники на 03:00, що подарує додаткову годину для відпочинку. Сучасні мобільні телефони та комп'ютерні системи виконають це завдання автоматично, тоді як механічні прилади доведеться підлаштувати самостійно.

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Чому в Україні не скасували переведення годинників

Спроби відмовитися від регулярного зсуву стрілок годинника тривають у вітчизняному парламенті вже досить довго. Ще влітку 2024 року народні обранці проголосували за законопроєкт №4201, автором якого виступив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Ця ініціатива була покликана впровадити єдині правові стандарти для вимірювання часу та назавжди зафіксувати в країні постійний зимовий час, ліквідувавши будь-які сезонні стрибки.

Щоб нові правила офіційно набрали чинності, документ повинен пройти фінальний етап затвердження. Проголосований Верховною Радою текст відправили на розгляд главі держави Володимиру Зеленському ще наприкінці серпня 2024 року. Проте станом на червень 2026 року підпис президента під цим рішенням усе ще відсутній.

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У зв'язку з тим, що новий закон не набув чинності, правове поле країни керується колишніми нормами. Питання часового обчислення в державі продовжує регламентувати урядова постанова №509, яка була ухвалена Кабінетом Міністрів ще у травні 1996 року. Саме цей документ зобов'язує громадян двічі на рік змінювати налаштування своїх часових пристроїв.

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