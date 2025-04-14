Когда отмечают день Юрия: даты по новому календарю

Имя Юрий имеет древнее святое происхождение и символизирует мужество, силу веры и защиту. Оно связано с образом одного из самых почитаемых святых – великомученика Юрия Победоносца. В церковном календаре существует несколько дат, когда вспоминают святого, поэтому именины Юрия отмечают не раз в год.

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Это особенные дни, когда верующие благодарят своего небесного покровителя и вспоминают его подвиг веры. OBOZ.UA рассказывает, когда Юрии празднуют день ангела в 2025 году и какие интересные традиции существуют в Украине в его честь.

Когда Юрии празднуют именины в 2025 году

По православному календарю именины Юрия приходятся на следующие даты:

4 февраля;

23 апреля – день святого Юрия Победоносца (наиболее распространенный день именин);

23 июня;

31 июля;

26 ноября.

Самым известным из этих дней является 23 апреля, когда церковь чествует великомученика Юрия Победителя – одного из самых почитаемых святых в Украине.

Кто такой святой Юрий

Святой Юрий – олицетворение веры, мужества и воинской чести. Он родился в христианской семье и жил в III веке на территории современного Ливана. С юных лет отличался благочестием и смелостью, а впоследствии вступил в римское войско, где быстро снискал славу храброго воина.

Во времена гонений на христиан Юрий отказался отречься от своей веры, за что подвергся жестоким пыткам и был казнен. Его мученическая смерть стала символом духовной силы, а самого Юрия начали чествовать как покровителя воинов, защитников, путешественников и всех стоящих на страже правды.

Его образ обычно изображают верхом на коне, пробивающим копьем змея – как символ победы добра над злом.

Как в Украине чтят святого Юрия

Святой Юрий занимает особое место в украинской народной традиции. В разных регионах его день называли по-разному: Юрьев день, Юра, Георгиев день. Наиболее торжественно праздновали Весеннего Юрия – именно 23 апреля, когда природа уже проснулась, а земля готовилась к лету.

В народе верили, что Юрий "открывает землю", выпускает тепло и ключи с лета. На его день приходился прилет ласточок, что считалось предвестником весенней грозы. Говорили: "Юрий землю открывает – травы встают" или "Ласточка прилетела – скоро гром загремит".

В день святого Юрия особое внимание было уделено скоту. В селах перед первым выгоном коров на пастбище люди обращались с молитвами к Юрию, прося его о защите, здоровье животных и хороших надоях.

Существовал яркий обряд кормления скота первыми весенними цветами, которые называли юрочки. Считалось, что это принесет плодородие и убережет от болезней. В то же время важно было соблюсти и определенные запреты: коров выгоняли на пастбище только после восхода солнца, потому что к тому времени, согласно поверью, ведьмы могли навредить животным.

На Юрия строго-настрого запрещалось иметь дело с шерстью: ее нельзя было чесать, вязать или даже держать в руках, иначе, говорили, волки нападут на стадо. Не разрешалось ругаться или кричать, ведь в народе верили, что это может навлечь молнию. Во многих деревнях этот день проходил в тишине, с искренними молитвами и благодарностью к святому.

В некоторых регионах, в частности в Закарпатье, молодежь обливалась водой – это символизировало очищение и жизненную силу весны. Дома украшали березовыми вениками, чтобы пригласить в дом обновление и гармонию. Этот праздник был не только религиозным, но и по-настоящему весенним – с народными песнями и началом нового цикла жизни.

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