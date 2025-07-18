Когда отмечают День медика в Украине: точная дата
В 2025 году День медицинских работников в Украине будут отмечать в воскресенье, 27 июля. Это обновленная дата, установленная указом президента № 327/2023, который вступил в силу в июне 2023 года.
Таким образом, традиция празднования, существовавшая еще с советских времен, была пересмотрена и обновлена в соответствии с современными реалиями. OBOZ.UA рассказывает, почему изменили дату.
Почему изменили дату
Ранее День медика в Украине отмечали ежегодно в третье воскресенье июня. Однако в 2023 году было принято решение перенести эту дату. Основная причина – стремление отойти от советского наследия и сформировать новую, независимую украинскую традицию.
Кроме того, перенос имеет более глубокий смысл в контексте войны: именно сейчас роль медицинских работников стала чрезвычайно важной – не только в больницах, но и непосредственно на передовой.
Что означает День медика в Украине
День медицинских работников – это не только профессиональный праздник, но и общественное признание труда тех, кто ежедневно спасает жизни, облегчает боль и борется за здоровье каждого человека.
Это день благодарности врачам, медсестрам, фельдшерам, акушерам, санитарам, работникам лабораторий, волонтерам и всем, кто имеет отношение к медицине. В новых условиях отдельное уважение получают военные медики, которые работают в самых опасных условиях – на передовой, в мобильных госпиталях, под обстрелами.
Кого поздравляют в День медика
В этот день в Украине традиционно поздравляют:
- врачей всех специальностей;
- медицинских сестер и братьев;
- фельдшеров и акушеров;
- санитаров;
- фармацевтов и лаборантов;
- студентов и преподавателей медицинских учебных заведений;
- волонтеров, которые оказывают медицинскую помощь;
- военных медиков.
Будет ли выходной в 2025 году
День медика не является официальным государственным выходным, поэтому не предусматривает дополнительного нерабочего дня. Однако в 2025 году он приходится на воскресенье, 27 июля, которое и без того является выходным днем для большинства работников.
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