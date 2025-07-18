Когда отмечают День медика в Украине: точная дата

В 2025 году День медицинских работников в Украине будут отмечать в воскресенье, 27 июля. Это обновленная дата, установленная указом президента № 327/2023, который вступил в силу в июне 2023 года.

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Таким образом, традиция празднования, существовавшая еще с советских времен, была пересмотрена и обновлена в соответствии с современными реалиями. OBOZ.UA рассказывает, почему изменили дату.

Почему изменили дату

Ранее День медика в Украине отмечали ежегодно в третье воскресенье июня. Однако в 2023 году было принято решение перенести эту дату. Основная причина – стремление отойти от советского наследия и сформировать новую, независимую украинскую традицию.

Кроме того, перенос имеет более глубокий смысл в контексте войны: именно сейчас роль медицинских работников стала чрезвычайно важной – не только в больницах, но и непосредственно на передовой.

Что означает День медика в Украине

День медицинских работников – это не только профессиональный праздник, но и общественное признание труда тех, кто ежедневно спасает жизни, облегчает боль и борется за здоровье каждого человека.

Это день благодарности врачам, медсестрам, фельдшерам, акушерам, санитарам, работникам лабораторий, волонтерам и всем, кто имеет отношение к медицине. В новых условиях отдельное уважение получают военные медики, которые работают в самых опасных условиях – на передовой, в мобильных госпиталях, под обстрелами.

Кого поздравляют в День медика

В этот день в Украине традиционно поздравляют:

врачей всех специальностей;

медицинских сестер и братьев;

фельдшеров и акушеров;

санитаров;

фармацевтов и лаборантов;

студентов и преподавателей медицинских учебных заведений;

волонтеров, которые оказывают медицинскую помощь;

военных медиков.

Будет ли выходной в 2025 году

День медика не является официальным государственным выходным, поэтому не предусматривает дополнительного нерабочего дня. Однако в 2025 году он приходится на воскресенье, 27 июля, которое и без того является выходным днем для большинства работников.

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