Когда надо высаживать огурцы в грунт: есть важные ориентиры
Поспешный посев огурцов в непрогретую почву часто оборачивается разочарованием, поскольку рассада может погибнуть. Правильный выбор срока высева является одним из ключевых факторов получения раннего и качественного урожая.
Как отмечают специалисты, оптимальные условия позволяют растениям быстро развиваться и давать плоды уже через 35-45 дней после появления всходов. Поэтому важно учитывать не только календарные даты, но и реальное состояние почвы и погодные условия.
Когда высаживать огурцы
Агрономы рекомендуют начинать посев только тогда, когда почва на глубине 10 см прогреется до +14–16°C, а дневная температура воздуха стабильно будет держаться в пределах +18–25°C. В таких условиях семена быстро прорастают, а растения активно развиваются, хорошо цветут и формируют завязь.
Слишком ранний посев в холодную землю приводит к тому, что всходы появляются только через 10-14 дней, а растения становятся слабыми и более уязвимыми к болезням. В то же время опоздание с посевом сокращает вегетационный период и может негативно повлиять на общий урожай.
Когда сеять огурцы в разных регионах Украины в 2026 году
Сроки посева зависят от климатических особенностей региона:
- Юг Украины (Одесса, Херсон, Запорожье) — конец апреля и начало мая;
- Центральная Украина (Киев, Черкассы, Полтава) — 10-20 мая;
- Север и Запад (Львов, Чернигов и другие области) — конец мая и начало июня.
Эти даты являются ориентировочными. Окончательное решение следует принимать, исходя из реальной погоды и температуры почвы.
Как правильно проверить готовность почвы
Самый надежный способ — использовать почвенный термометр и измерить температуру на глубине 10 см. Если показатель ниже +14°C, с посевом лучше повременить.
Ускорить прогревание почвы можно простым способом: за несколько дней до высева накрыть грядки черной пленкой или агроволокном. Это поможет повысить температуру на 3-5 градусов и позволит начать посев немного раньше.
Огородники часто пользуются народными приметами, которые помогают ориентироваться на природные сигналы:
- Когда листья на берегу распустится до размера монеты — почва уже достаточно прогрета;
- Массовое цветение одуванчиков и клена свидетельствует о наступлении стабильного тепла;
- После цветения черемухи и опадания лепестков яблони риск ночных заморозков значительно уменьшается.
Многие огородники дополнительно учитывают фазы Луны. Благоприятными для посева огурцов считаются дни нарастающей Луны, особенно когда она находится в знаках Тельца или Рака.
В мае 2026 года такими днями являются 6-8, 20-22 и 27-28 числа. Однако даже в благоприятные дни лунного календаря не стоит сеять огурцы во время сильного дождя, холодного ветра или резкого похолодания. Погода всегда остается главным ориентиром.
OBOZ.UA писал о приметах, которые огородники используют для высадки огурцов.
