Когда надо высаживать огурцы в грунт: есть важные ориентиры

Поспешный посев огурцов в непрогретую почву часто оборачивается разочарованием, поскольку рассада может погибнуть. Правильный выбор срока высева является одним из ключевых факторов получения раннего и качественного урожая.

Как отмечают специалисты, оптимальные условия позволяют растениям быстро развиваться и давать плоды уже через 35-45 дней после появления всходов. Поэтому важно учитывать не только календарные даты, но и реальное состояние почвы и погодные условия.

Когда высаживать огурцы

Агрономы рекомендуют начинать посев только тогда, когда почва на глубине 10 см прогреется до +14–16°C, а дневная температура воздуха стабильно будет держаться в пределах +18–25°C. В таких условиях семена быстро прорастают, а растения активно развиваются, хорошо цветут и формируют завязь.

Слишком ранний посев в холодную землю приводит к тому, что всходы появляются только через 10-14 дней, а растения становятся слабыми и более уязвимыми к болезням. В то же время опоздание с посевом сокращает вегетационный период и может негативно повлиять на общий урожай.

Когда сеять огурцы в разных регионах Украины в 2026 году

Сроки посева зависят от климатических особенностей региона:

Юг Украины (Одесса, Херсон, Запорожье) — конец апреля и начало мая;

Центральная Украина (Киев, Черкассы, Полтава) — 10-20 мая;

Север и Запад (Львов, Чернигов и другие области) — конец мая и начало июня.

Эти даты являются ориентировочными. Окончательное решение следует принимать, исходя из реальной погоды и температуры почвы.

Как правильно проверить готовность почвы

Самый надежный способ — использовать почвенный термометр и измерить температуру на глубине 10 см. Если показатель ниже +14°C, с посевом лучше повременить.

Ускорить прогревание почвы можно простым способом: за несколько дней до высева накрыть грядки черной пленкой или агроволокном. Это поможет повысить температуру на 3-5 градусов и позволит начать посев немного раньше.

Огородники часто пользуются народными приметами, которые помогают ориентироваться на природные сигналы:

Когда листья на берегу распустится до размера монеты — почва уже достаточно прогрета;

Массовое цветение одуванчиков и клена свидетельствует о наступлении стабильного тепла;

После цветения черемухи и опадания лепестков яблони риск ночных заморозков значительно уменьшается.

Многие огородники дополнительно учитывают фазы Луны. Благоприятными для посева огурцов считаются дни нарастающей Луны, особенно когда она находится в знаках Тельца или Рака.

В мае 2026 года такими днями являются 6-8, 20-22 и 27-28 числа. Однако даже в благоприятные дни лунного календаря не стоит сеять огурцы во время сильного дождя, холодного ветра или резкого похолодания. Погода всегда остается главным ориентиром.

