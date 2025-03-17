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Когда котлеты надоели: рассказываем, что вкусного приготовить из мясного фарша

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
879
Когда котлеты надоели: рассказываем, что вкусного приготовить из мясного фарша

Мясной фарш – главный ингредиент при приготовлении котлет, а также люля-кебаб, гречаников. Еще его добавляют при приготовлении фаршированного перца, голубцов. 

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Что приготовить из фарша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из фарша, с зеленью, сыром и кетчупом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 300 г. фарша
  • соль, перец, сухой чеснок
  • томатная паста/кетчуп
  • зелень (руккола и шпинат)
  • моцарелла
  • сухари панко

Способ приготовления:

1. В фарш добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем.

Мясной фарш

2. Формируем из фарша "блинчик", половину смазываем томатной пастой и выкладываем сверху зелень с сыром.

Фарш с кетчупом

3. Закрываем другой половиной и хорошо соедините края. При желании можно смазать оливковым маслом, обязательно посыпьте сухарями.

Начинка для блюда

4. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку, режим верх-низ без конвекции на 20 минут, затем включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки.

Готовое блюдо

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