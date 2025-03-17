Когда котлеты надоели: рассказываем, что вкусного приготовить из мясного фарша
Мясной фарш – главный ингредиент при приготовлении котлет, а также люля-кебаб, гречаников. Еще его добавляют при приготовлении фаршированного перца, голубцов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из фарша, с зеленью, сыром и кетчупом.
Ингредиенты:
- 300 г. фарша
- соль, перец, сухой чеснок
- томатная паста/кетчуп
- зелень (руккола и шпинат)
- моцарелла
- сухари панко
Способ приготовления:
1. В фарш добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем.
2. Формируем из фарша "блинчик", половину смазываем томатной пастой и выкладываем сверху зелень с сыром.
3. Закрываем другой половиной и хорошо соедините края. При желании можно смазать оливковым маслом, обязательно посыпьте сухарями.
4. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку, режим верх-низ без конвекции на 20 минут, затем включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки.
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