Когда День матери в Польше: дата отличается

На днях практически вся Европа отмечала День матери – в большинстве стран континента этот праздник приходится на второе воскресенье мая. Но не в Польше, здесь праздник имеет свою особую дату.

Как выяснил OBOZ.UA, у поляков День матери имеет непереходную дату. Он всегда отмечается 26 мая и не зависит от дня недели.

В Польше, как и в Европе в целом, День матери не входит в перечень официальных выходных, однако он остается важным праздником для польских семей. В этот день принято поздравлять мам цветами, открытками, сладостями или небольшими подарками. В школах и детсадах обычно организуют праздничные выступления и тематические мероприятия, посвященные матерям.

Отдельная традиция празднования берет начало с 1923 года, когда День матери впервые отметили в Кракове. После Второй мировой войны праздник приобрел особую популярность, а со временем стал одной из самых теплых семейных традиций в Польше.

Интересно, что Польша – не единственная европейская страна, которая имеет собственную дату праздника материнства. И хотя самым распространенным вариантом остается второе воскресенье мая (именно так празднуют в США, Украине, Германии, Италии и многих других странах), многие государства отходят от этого правила. Например, в Великобритании и Ирландии отмечают так называемое Mothering Sunday – четвертое воскресенье Великого поста, обычно это происходит в марте. В Норвегии День матери приходится на февраль, тогда как во Франции и Швеции его празднуют в конце мая. Испания же выбрала днем чествования матерей первое воскресенье мая.

В ряде стран дата, выбранная для празднования, имеет символическое и историческое значение. В Таиланде День матери отмечают 12 августа – в день рождения королевы Сирикит. В Панаме – 8 декабря, когда католики празднуют Непорочное зачатие Девы Марии. Армения соединила этот праздник с днем красоты и материнства – 7 апреля, а Грузия установила отдельную государственную дату – 3 марта.

В арабских странах, в частности в Египте, День матери приходится на 21 марта и символически совпадает с началом весны. В странах Южного полушария логика другая: в Аргентине его празднуют в октябре, ведь там это период весеннего обновления.

В то же время в некоторых государствах отдельный День матери или не приобрел популярности, или не имеет четко закрепленной даты – там чествование матерей происходит скорее в рамках общих семейных или культурных традиций. Таким образом, несмотря на общую идею – благодарность матерям, – способ и время празднования в мире существенно отличаются, отражая локальные обычаи и исторический контекст.

