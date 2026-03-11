Когда будут магнитные бури во второй половине марта: названы опасные даты
Во второй половине марта 2026 года на Земле ожидаются периоды повышенной геомагнитной активности. В несколько дней прогнозируются магнитные бури разной интенсивности, однако в конце месяца ситуация постепенно стабилизируется.
Специалисты уже назвали даты, когда геомагнитные возмущения могут быть наиболее ощутимыми. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
Как объясняют специалисты, уровень возмущения магнитного поля Земли определяют по Kp-индексу – международным показателем геомагнитной активности. Его значение колеблется от 0 до 9, где ноль означает полное отсутствие активности, а девять – экстремальную магнитную бурю. Показатели от 5 баллов и выше считаются магнитными бурями.
Прогноз магнитных бурь во второй половине марта
По предварительным расчетам, во второй половине месяца ожидается такая геомагнитная ситуация:
- 15 марта — Kp 4 (повышенная активность)
- 16 марта — Kp 3 (неспокойное состояние)
- 17 марта — Kp 3 (беспокойство)
- 18 марта — Kp 3 (беспокойство)
- 19 марта — Kp 4 (повышенная активность)
- 20 марта — Kp 4 (повышенная активность)
Наиболее заметные геомагнитные возмущения прогнозируются в третьей декаде марта:
- 21 марта — Kp 6 (умеренная магнитная буря)
- 22 марта — Kp 5 (небольшая магнитная буря)
После этого геомагнитная активность несколько уменьшится, хотя отдельные дни будут оставаться нестабильными:
- 23 марта — Kp 4 (повышенная активность)
- 24 марта — Kp 4 (повышенная активность)
- 25 марта — Kp 5 (небольшая магнитная буря)
- 26 марта — Kp 3 (неспокойное состояние)
- 27 марта — Kp 3 (беспокойство)
- 28 марта — Kp 3 (беспокойство)
- 29 марта — Kp 2 (спокойная ситуация)
- 30 марта — Kp 3 (беспокойство)
- 31 марта — Kp 2 (спокойствие)
Таким образом, наиболее интенсивные возмущения магнитного поля Земли возможны 21, 22 и 25 марта.
Рекомендации во время магнитных бурь
Во время периодов повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. В таких случаях специалисты советуют придерживаться нескольких простых рекомендаций:
- обеспечить полноценный сон и отдых;
- избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;
- пить достаточное количество воды;
- больше времени проводить на свежем воздухе;
- людям с хроническими заболеваниями контролировать артериальное давление и придерживаться рекомендаций врача.
По прогнозу специалистов, в конце марта геомагнитная активность уменьшится, и космическая погода станет более стабильной.
