Когда будут магнитные бури во второй половине марта: названы опасные даты

Во второй половине марта 2026 года на Земле ожидаются периоды повышенной геомагнитной активности. В несколько дней прогнозируются магнитные бури разной интенсивности, однако в конце месяца ситуация постепенно стабилизируется.

Видео дня

Специалисты уже назвали даты, когда геомагнитные возмущения могут быть наиболее ощутимыми. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Как объясняют специалисты, уровень возмущения магнитного поля Земли определяют по Kp-индексу – международным показателем геомагнитной активности. Его значение колеблется от 0 до 9, где ноль означает полное отсутствие активности, а девять – экстремальную магнитную бурю. Показатели от 5 баллов и выше считаются магнитными бурями.

Прогноз магнитных бурь во второй половине марта

По предварительным расчетам, во второй половине месяца ожидается такая геомагнитная ситуация:

15 марта — Kp 4 (повышенная активность)

16 марта — Kp 3 (неспокойное состояние)

17 марта — Kp 3 (беспокойство)

18 марта — Kp 3 (беспокойство)

19 марта — Kp 4 (повышенная активность)

20 марта — Kp 4 (повышенная активность)

Наиболее заметные геомагнитные возмущения прогнозируются в третьей декаде марта:

21 марта — Kp 6 (умеренная магнитная буря)

22 марта — Kp 5 (небольшая магнитная буря)

После этого геомагнитная активность несколько уменьшится, хотя отдельные дни будут оставаться нестабильными:

23 марта — Kp 4 (повышенная активность)

24 марта — Kp 4 (повышенная активность)

25 марта — Kp 5 (небольшая магнитная буря)

26 марта — Kp 3 (неспокойное состояние)

27 марта — Kp 3 (беспокойство)

28 марта — Kp 3 (беспокойство)

29 марта — Kp 2 (спокойная ситуация)

30 марта — Kp 3 (беспокойство)

31 марта — Kp 2 (спокойствие)

Таким образом, наиболее интенсивные возмущения магнитного поля Земли возможны 21, 22 и 25 марта.

Рекомендации во время магнитных бурь

Во время периодов повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. В таких случаях специалисты советуют придерживаться нескольких простых рекомендаций:

обеспечить полноценный сон и отдых;

избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;

пить достаточное количество воды;

больше времени проводить на свежем воздухе;

людям с хроническими заболеваниями контролировать артериальное давление и придерживаться рекомендаций врача.

По прогнозу специалистов, в конце марта геомагнитная активность уменьшится, и космическая погода станет более стабильной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в последнюю неделю зимы Землю снова накрыла магнитная буря. В понедельник, 23 февраля, будет наблюдаться высокий уровень солнечной активности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!