Книгу Натана Щаранского 'Не испугаюсь зла' впервые издали на украинском языке: ее презентуют в Киеве и Иерусалиме

В четверг, 22 мая, в выставочном центре "Живая память" Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" состоится презентация книги "Не злякаюся зла" диссидента советских времен, израильского государственного и политического деятеля Натана Щаранского.

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Перевод книги на украинский язык осуществило издательство "Фронезис" при содействии Тамары и Олега Гороховских. Книга вышла в серии "Еврейская библиотека", основанной ​​Еврейской конфедерацией Украины.

Презентация состоится в Киеве одновременно с презентацией в Центре наследия Менахема Бегина (Menachem Begin Heritage Center) в Иерусалиме при участии автора.

В презентации в Иерусалиме также примут участие президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, меценат издания Олег Гороховский, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, депутаты Кнессета, представители ведущих израильских медиа и украинской диаспоры.

В Киеве в презентации примут участие бывшие советские диссиденты, директор заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова, руководство издательства "Фронезис", представители дипломатических миссий в Украине и члены еврейской общины.

Как известно, "Не злякаюся зла" Натан Щаранский написал сразу после освобождения из ГУЛАГа в 1986 году. О его обмене на пятерых шпионов из стран просоветского блока тогда лично договорились президент США Рональд Рейган и Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев.

В своей книге Щаранский подробно описывает 9 лет заключения (1977-1986). Его арестовали в 1977 году и приговорили к 13 годам лишения свободы за "антисоветскую деятельность", заключавшуюся в том, что он передал правозащитным организациям Запада список с именами более 1300 евреев, которым было отказано в предоставлении разрешения на выезд из СССР.

По словам Щаранского, он писал книгу как руководство по борьбе с советским режимом.

"Это одиннадцатая страна, где публикуется моя книга. Однако в этой публикации особый для меня смысл. Украина – место моего рождения, а украинский язык – язык моего детства", – признался Щаранский и выразил надежду, что придет время, когда украинское издание "Не злякаюся зла" появится в книжных магазинах освобожденного украинского Донецка, где он родился.

Презентация книги Натана Щаранского "Не злякаюся зла" организована при участии коммуникационного агентства Ideas & Strategy.

Начало мероприятия в Киеве – 16-00.

Место проведения: Выставочный центр "Живая память". Киев, ул. Юрия Ильенко, 46А.

Геолокация – по ссылке.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Онлайн-трансляция из Иерусалима и Киева будет проходить на YouTube-каналах Еврейской конфедерации Украины и президента ЕКУ Бориса Ложкина, а также в соцсетях.

Информационные партнеры презентации: Ми Україна, Oboz.ua, NV.ua, РБК-Украина, Telegraf.ua, 5 канал.