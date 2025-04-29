Favbet Foundation реализует ряд инициатив, направленных на поддержку украинских детей, которые столкнулись с последствиями полномасштабной войны. Одним из самых масштабных направлений работы фонда стали инициатива "Клуб Супергероев" – комплексная программа с фокусом на устойчивость, доступ к знаниям и развитие навыков. В центре – дети из семей военнослужащих и внутренне перемещённых лиц. Им предлагаются бесплатные возможности обучаться, тренироваться и осваивать новые технологии в рамках специально созданных образовательных и спортивных сред. В этой статье – о принципах, масштабах и влиянии программы, которую координирует Андрей Матюха, президент Favbet Foundation.

Видео дня

Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation: три направления для детей

Проект "Клуб Супергероев" – инициатива, объединяющая образовательные, спортивные и цифровые возможности для детей в Украине. Запущенная под руководством Андрея Матюхи, президента Favbet Foundation, программа охватывает различные сферы развития ребёнка.

Инициатива разделена на три направления:

"Сильнее вместе": спортивная поддержка;

"Сила в знаниях": помощь с учебными принадлежностями;

"IT Kids": обучение в сфере цифровых технологий.

Каждое из направлений ориентировано на детей из семей военнослужащих и внутренне перемещённых лиц.

Спорт как инструмент поддержки

В рамках направления "Сильнее вместе" Favbet Foundation обеспечивает бесплатный доступ к спортивным секциям в Киеве. Инициатива охватывает занятия по футболу, баскетболу, боевым искусствам и самбо.

В 2024 году фонд открыл дополнительную секцию боевого самбо в сотрудничестве со спортивным клубом SpartaBox. Занятия проводятся трижды в неделю для детей 8–13 лет.

Приоритет при зачислении имеют дети из семей военнослужащих и внутренне перемещённые лица. Все занятия остаются бесплатными.

Образовательное обеспечение школьников

Второе направление, "Сила в знаниях", предусматривает предоставление школьникам базовых учебных принадлежностей. В 2024 году Матюха Андрей Валерьевич президент Favbet Foundation инициировал распространение более 5500 образовательных наборов для учеников младших классов.

В состав набора входили:

тетради;

ручки;

краски;

другие канцелярские принадлежности.

Помощь охватила тысячи детей по всей территории Украины. Передача происходила накануне начала учебного года.

"IT Kids" – цифровые навыки для детей

Третье направление реализуется в сотрудничестве с Code Club Ukraine. В рамках программы "IT Kids" ученики проходят базовое обучение программированию и ИТ-грамотности.

С начала инициативы Андрей Матюха президент Favbet Foundation поддержал две образовательные программы:

Курс по Python: знакомство с основами программирования. Программу завершили более 300 детей, из которых 156 – из семей ВПО и военнослужащих. Курс по Scratch: создание интерактивных проектов. В обучении приняли участие более 600 детей из разных регионов.

Курс Scratch включает три уровня:

новичок;

базовый;

продвинутый.

Обучение проходит один раз в неделю. Продолжительность занятия – 40 минут. Группы формируются как в онлайн, так и в офлайн формате – в Днепре, Львове, Кривом Роге, Ивано-Франковске и других городах.

Как присоединиться к Клубу Супергероев

Инициатива остаётся открытой для новых участников. Приоритет отдается детям военнослужащих и внутренне перемещённых лиц. Чтобы узнать о доступных местах:

следите за публикациями на странице Favbet Foundation в Facebook;

в Facebook; обращайтесь через официальные каналы фонда;

соблюдайте требования по возрасту и статусу ребёнка.

Все образовательные и спортивные программы являются бесплатными.

Матюха Андрей Валерьевич президент Favbet Foundation: развитие через образование и поддержку

Матюха Андрей Валерьевич, как президент Favbet Foundation, системно инвестирует в сферы, связанные с детьми: образование, спорт, технологии и гуманитарную поддержку.

Все направления программы "Клуб Супергероев" ориентированы на создание условий для самореализации. Через доступ к спорту, инструментам обучения и цифровой грамотности дети получают возможность формировать навыки, необходимые для будущего.

В фокусе деятельности – не только прямая поддержка, но и долгосрочные образовательные инициативы. Андрей Матюха и Favbet Foundation продолжают развивать программы, которые отвечают на актуальные потребности украинских семей.