"Клуб супергероев": как Матюха и Favbet Foundation помогают украинским детям во время войны
Favbet Foundation реализует ряд инициатив, направленных на поддержку украинских детей, которые столкнулись с последствиями полномасштабной войны. Одним из самых масштабных направлений работы фонда стали инициатива "Клуб Супергероев" – комплексная программа с фокусом на устойчивость, доступ к знаниям и развитие навыков. В центре – дети из семей военнослужащих и внутренне перемещённых лиц. Им предлагаются бесплатные возможности обучаться, тренироваться и осваивать новые технологии в рамках специально созданных образовательных и спортивных сред. В этой статье – о принципах, масштабах и влиянии программы, которую координирует Андрей Матюха, президент Favbet Foundation.
Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation: три направления для детей
Проект "Клуб Супергероев" – инициатива, объединяющая образовательные, спортивные и цифровые возможности для детей в Украине. Запущенная под руководством Андрея Матюхи, президента Favbet Foundation, программа охватывает различные сферы развития ребёнка.
Инициатива разделена на три направления:
- "Сильнее вместе": спортивная поддержка;
- "Сила в знаниях": помощь с учебными принадлежностями;
- "IT Kids": обучение в сфере цифровых технологий.
Каждое из направлений ориентировано на детей из семей военнослужащих и внутренне перемещённых лиц.
Спорт как инструмент поддержки
В рамках направления "Сильнее вместе" Favbet Foundation обеспечивает бесплатный доступ к спортивным секциям в Киеве. Инициатива охватывает занятия по футболу, баскетболу, боевым искусствам и самбо.
В 2024 году фонд открыл дополнительную секцию боевого самбо в сотрудничестве со спортивным клубом SpartaBox. Занятия проводятся трижды в неделю для детей 8–13 лет.
Приоритет при зачислении имеют дети из семей военнослужащих и внутренне перемещённые лица. Все занятия остаются бесплатными.
Образовательное обеспечение школьников
Второе направление, "Сила в знаниях", предусматривает предоставление школьникам базовых учебных принадлежностей. В 2024 году Матюха Андрей Валерьевич президент Favbet Foundation инициировал распространение более 5500 образовательных наборов для учеников младших классов.
В состав набора входили:
- тетради;
- ручки;
- краски;
- другие канцелярские принадлежности.
Помощь охватила тысячи детей по всей территории Украины. Передача происходила накануне начала учебного года.
"IT Kids" – цифровые навыки для детей
Третье направление реализуется в сотрудничестве с Code Club Ukraine. В рамках программы "IT Kids" ученики проходят базовое обучение программированию и ИТ-грамотности.
С начала инициативы Андрей Матюха президент Favbet Foundation поддержал две образовательные программы:
- Курс по Python: знакомство с основами программирования. Программу завершили более 300 детей, из которых 156 – из семей ВПО и военнослужащих.
- Курс по Scratch: создание интерактивных проектов. В обучении приняли участие более 600 детей из разных регионов.
Курс Scratch включает три уровня:
- новичок;
- базовый;
- продвинутый.
Обучение проходит один раз в неделю. Продолжительность занятия – 40 минут. Группы формируются как в онлайн, так и в офлайн формате – в Днепре, Львове, Кривом Роге, Ивано-Франковске и других городах.
Как присоединиться к Клубу Супергероев
Инициатива остаётся открытой для новых участников. Приоритет отдается детям военнослужащих и внутренне перемещённых лиц. Чтобы узнать о доступных местах:
- следите за публикациями на странице Favbet Foundation в Facebook;
- обращайтесь через официальные каналы фонда;
- соблюдайте требования по возрасту и статусу ребёнка.
Все образовательные и спортивные программы являются бесплатными.
Матюха Андрей Валерьевич президент Favbet Foundation: развитие через образование и поддержку
Матюха Андрей Валерьевич, как президент Favbet Foundation, системно инвестирует в сферы, связанные с детьми: образование, спорт, технологии и гуманитарную поддержку.
Все направления программы "Клуб Супергероев" ориентированы на создание условий для самореализации. Через доступ к спорту, инструментам обучения и цифровой грамотности дети получают возможность формировать навыки, необходимые для будущего.
В фокусе деятельности – не только прямая поддержка, но и долгосрочные образовательные инициативы. Андрей Матюха и Favbet Foundation продолжают развивать программы, которые отвечают на актуальные потребности украинских семей.