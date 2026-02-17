Китайский Новый год 2026: самые счастливые числа и месяцы для каждого животного в год Лошади
Согласно китайской астрологии, год Лошади начнется 17 февраля 2026 года, с наступления Нового года по лунному календарю.
Эксперт по китайской астрологии Джанин Лоу сказала, что "исторически и социально годы Огненной Лошади часто совпадают с потрясениями, культурными сдвигами и смелыми коллективными движениями", пишет Express.
В этом году, по словам астролога, "люди почувствуют желание бросить вызов власти, переосмыслить идентичность и настаивать на радикальных изменениях". Некоторым знакам зодиака в год Лошади повезет больше, чем другим.
Счастливые числа и месяцы в 2026 году для каждого знака зодиака
Крыса
- Счастливые числа: 5 и 6.
- Счастливые месяцы: февраль, май, июнь, июль, сентябрь и ноябрь.
- Неудачные месяцы: март, апрель и октябрь.
Бык
- Счастливые числа: 7, 8 и 9.
- Счастливые месяцы: март, апрель, май и июль.
- Неудачные месяцы: июнь, август и октябрь.
Тигр
- Счастливые числа: 1, 2 и 9.
- Счастливые месяцы: февраль, март, апрель, май и июль.
- Несчастливые месяцы: июнь, август, октябрь и ноябрь.
Кролик
- Счастливые числа: 5, 6 и 9.
- Счастливые месяцы: февраль, май, июнь, июль и сентябрь.
- Неудачные месяцы: март и октябрь.
Дракон
- Счастливые числа: 7 и 8.
- Счастливые месяцы: март, май, август, октябрь и декабрь.
- Неудачные месяцы: февраль, апрель и июль.
Лошадь
- Счастливые числа: 5 и 6.
- Счастливые месяцы: апрель, май, июнь, август, сентябрь, октябрь и январь (2027).
- Неудачные месяцы: февраль, июль, ноябрь и декабрь.
Змея
- Счастливые числа: 5, 6, 7 и 8.
- Счастливые месяцы: март, май, июль, август, сентябрь и декабрь.
- Неудачные месяцы: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь и январь (2027).
Коза
- Счастливые числа: 1, 2 и 9.
- Счастливые месяцы: март, апрель, май, июнь, июль, август, октябрь и январь (2027).
- Неудачные месяцы: февраль, сентябрь и ноябрь.
Петух
- Счастливые числа: 5 и 6.
- Счастливые месяцы: февраль, март, май, июнь, август и январь (2027).
- Неудачные месяцы: июль, сентябрь и октябрь.
Обезьяна
- Счастливые числа: 5, 6, 7 и 8.
- Счастливые месяцы: апрель, май, июль, август, октябрь и декабрь.
- Неудачные месяцы: февраль, сентябрь и ноябрь.
Собака
- Счастливые числа: 1 и 2.
- Счастливые месяцы: февраль, март, май, октябрь, ноябрь и январь (2027).
- Неудачные месяцы: апрель, июнь, август и сентябрь.
Свинья
- Счастливые числа: 1, 2, 5 и 6.
- Счастливые месяцы: февраль, март, апрель и май.
- Неудачные месяцы: июнь, август, сентябрь, ноябрь и январь (2027).
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
