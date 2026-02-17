Китайский Новый год 2026: самые счастливые числа и месяцы для каждого животного в год Лошади

Согласно китайской астрологии, год Лошади начнется 17 февраля 2026 года, с наступления Нового года по лунному календарю.

Эксперт по китайской астрологии Джанин Лоу сказала, что "исторически и социально годы Огненной Лошади часто совпадают с потрясениями, культурными сдвигами и смелыми коллективными движениями", пишет Express.

В этом году, по словам астролога, "люди почувствуют желание бросить вызов власти, переосмыслить идентичность и настаивать на радикальных изменениях". Некоторым знакам зодиака в год Лошади повезет больше, чем другим.

Счастливые числа и месяцы в 2026 году для каждого знака зодиака

Крыса

Счастливые числа: 5 и 6.

Бык

Счастливые числа: 7, 8 и 9.

Тигр

Счастливые числа: 1, 2 и 9.

Кролик

Счастливые числа: 5, 6 и 9.

Дракон

Счастливые числа: 7 и 8.

Лошадь

Счастливые числа: 5 и 6.

Змея

Счастливые числа: 5, 6, 7 и 8.

Коза

Счастливые числа: 1, 2 и 9.

Петух

Счастливые числа: 5 и 6.

Обезьяна

Счастливые числа: 5, 6, 7 и 8.

Собака

Счастливые числа: 1 и 2.

Свинья

Счастливые числа: 1, 2, 5 и 6.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

