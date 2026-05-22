Кинолог назвал популярную породу собак, которую он никогда бы не завел

Известный кинолог раскрыл одну популярную породу, которую он не рекомендовал бы для занятых семей, и это вызвало немало обсуждений в сети.

Собачий бихевиорист Уилл Атертон, который может похвастаться более 900 000 подписчиков в TikTok, регулярно предлагает советы и рекомендации владельцам собак по выбору правильной породы, которая соответствует их образу жизни.

В одном из своих самых популярных видео он ответил подписчику, который спросил: "Почему ты так ненавидишь спаниелей?". "Уверяю вас, что это совсем не так", – сказал Уилл, а затем уточнил, что на самом деле очень восхищается спаниелями, но не считает их подходящими для типичной семьи.

Он предостерег, что их безграничная энергия часто является слишком мощной для обычной семьи.

Тем не менее, его замечания вызвали неоднозначную реакцию. Большинство пользователей согласились, а один из них даже прокомментировал: "У меня два спаниеля, и, честно говоря, я полностью с вами согласен".

Однако другие поделились противоположным опытом. По их словам, спаниели идеально вписались в их семьи.

