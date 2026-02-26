Киевский облсовет принял инициативу 'Евросолидарности' относительно деятельности УПЦ МП

Киевский областной совет принял важное решение – "О выполнении законодательства Украины относительно защиты конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций на территории Киевской области".

Об этом в соцсетях сообщил автор этой инициативы, депутат облсовета из фракции "Европейская Солидарность", адвокат Роман Тытыкало.

"Мы провели детальный анализ деятельности религиозных общин на территории Киевщины. За период с 2019 по 2025 год 307 религиозных общин осуществили переход из упц мп в ПЦУ. Это свидетельствует о сознательном выборе общин и поддержке духовной независимости Украины", – констатирует Тытыкало.

"В то же время в области продолжают функционировать более 300 религиозных общин упц мп, несмотря на действие Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" и решение Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести от 27.08.2025 о признании Киевской митрополии упц аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена", – пишет депутат.

"Учитывая это, мной был инициирован соответствующий проект решения, цель которого – обеспечить полное и неукоснительное выполнение законодательства и завершить процесс приведения деятельности религиозных общин в соответствие с требованиями закона", – объясняет Роман Тытыкало.

Решением областного совета:

рекомендовано районным военным (государственным) администрациям и органам местного самоуправления содействовать религиозным общинам в проведении собраний по изменению подчиненности в канонических и организационных вопросах в соответствии с законодательством Украины;

обеспечить надлежащее информирование граждан о порядке изменения подчиненности религиозных организаций;

способствовать подготовке необходимых документов для изменения подчиненности общин законным способом;

осуществлять постоянный мониторинг использования коммунального имущества религиозными организациями, в частности относительно недопущения пользования им структурами, деятельность которых запрещена законодательством Украины.

"Мы действуем исключительно в рамках Конституции и законов Украины – в интересах национальной безопасности, прав граждан и защиты украинской государственности. Киевщина выбирает духовную независимость и украинскую идентичность", – резюмирует представитель "Евросолидарности".