Киев прокомментировал возможную отмену временной защиты украинцев в ЕС

Временная защита для украинцев в странах Евросоюза должна сохраняться до наступления долговременного и устойчивого мира. Но украинцам надо осознавать, что продолжение этого статуса не может длиться вечно, считает министр национального единства Украины Алексей Чернышов

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Так Чернышов прокомментировал новость о вероятном сворачивании странами ЕС директивы о временном . Министр подчеркнул, что его ведомство "внимательно следит за ситуацией" и "отстаивает права каждого гражданина Украины, который был вынужден покинуть дом".

В частности, Чернышов анонсировал ряд консультаций в Брюсселе.

"Уже на следующей неделе в Брюсселе состоится ряд консультаций с моим участием относительно срока действия временной защиты для украинцев в ЕС. Вместе с партнерами будем работать над ее продлением. Убежден, что временная защита для граждан Украины в странах Европейского союза должна сохраняться до наступления долговременного и устойчивого мира. В то же время должны осознавать, что продолжение этого статуса не может длиться вечно", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, статус украинцев определяется принятой в марте 2022 года ЕС Директивой о временной защите TPD, которая изначально рассматривалась как временное решение. Однако следующее продление предоставления статуса временной защиты для граждан Украины в Европейском Союзе может быть последним. Это означает, что их статус, как и право на пребывание в ЕС окажутся под вопросом.

Этот вопрос может быть поднят на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции 12-13 июня. И хотя большинство государств-членов поддерживают дополнительное продление, для остается все меньше юридических возможностей, считают эксперты.

Отметим, что каждый третий украинец, выехавший после начала полномасштабного вторжения России, готов вернуться домой, но еще больше размышляют над этим. Их решение зависит от экономического восстановления, реформ и развития Украины. Как ранее заявил Алексей Чернышов, у правительства нет рычагов влияния на украинцев за рубежом, то есть силой их вернуться не заставят.

Так или иначе, но на возвращение граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года, из государственного бюджета потратят 150 млн гривен. Средства были предусмотрены Министерству экономики на 2025 год по программе "Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и содействие их возвращению в Украину".

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