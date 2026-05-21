Картофель не будет портиться неделями: в чем ее лучше всего хранить

Если вы хотите, чтобы картофель хранился еще дольше, чем обычно, и таким образом сэкономить деньги, разместите его в одном месте вашего дома.

Все сводится к борьбе с худшими врагами картофеля: задержанной влагой и застоявшимся воздухом. Как известно, после того, как его выкопали, он продолжает "дышать" - потребляет кислород и выделяет углекислый газ, тепло и влагу. Именно поэтому есть одно место, которое может помочь ей продержаться гораздо дольше, пишет OBOZ.UA.

Вам нужно держать их подальше от пакетов, в которых она продается, а вместо этого разместить овощи там, где они получат лучшую циркуляцию воздуха.

Проволочная корзина

Открытая конструкция обеспечивает круговой поток воздуха. Свежий кислород может легко достичь картофеля, а газы, которые он естественным образом выделяет, могут рассеиваться в комнате. Поток воздуха будет намного лучше с проволочной корзиной. Пластиковые пакеты не подойдут, поскольку они ограничивают поток воздуха, по сути, душа картофель и задерживая газы, которые он выделяет.

Гниение также можно предотвратить с помощью проволочной корзины. Поскольку воздух свободно циркулирует, любая влага, которую выделяет картофель, быстро испаряется. Сохранение кожуры сухой – это главный способ предотвратить ее размягчение.

Полиэтиленовые пакеты, в которых они поставляются, удерживают влагу, выделяемую картофелем, создавая влажный микроклимат.

Конденсат накапливается внутри пакета, из-за чего картофельная кожура становится влажной. Это идеальная среда для размножения плесени, бактерий и быстрого гниения, что может разочаровать вас, когда вы будете использовать картофель.

Температуру также можно лучше регулировать с помощью проволочной корзины, а поток воздуха помогает рассеивать небольшое количество тепла, вырабатываемого картофелем во время дыхания, поддерживая стабильную температуру окружающей среды.

