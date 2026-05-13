Капуста будет вкуснее мяса: простая кулинарная хитрость с яйцом

Многие люди постоянно готовят одни и те же три-четыре блюда на ужин, но если вы хотите попробовать что-то новое, то эта идея может быть именно для вас. Она отлично подходит для тех, кто хочет есть больше овощей, а также дешевая и простая в приготовлении.

Видео дня

Рецепт жареной капусты с яйцом готовится быстро, и, по словам шеф-повара, овощ получается "вкуснее мяса". Рецепт был опубликован на YouTube-канале сайта HomeMade Recipes.

Ингредиенты

Одна целая капуста

Одна большая луковица

Одна морковка

Один красный перец чили

Три зубчика чеснока

Пучок зеленого лука

Четыре больших яйца

Две столовые ложки сливочного масла

Две столовые ложки соевого соуса

Одна столовая ложка темного соевого соуса.

Способ приготовления

Нарежьте капусту квадратиками размером с один укус. Положите кусочки в большую миску, залейте водой и дайте им настояться, пока вы готовите остальные ингредиенты.

Взбейте четыре яйца со щепоткой соли. Растопите одну столовую ложку сливочного масла на сковороде на среднем огне. Влейте яйца и постоянно помешивайте, чтобы образовался мягкий омлет-болтушка. Когда омлет приготовится, но останется влажным, разломайте его на небольшие кусочки, выньте их из сковороды и отложите.

В той же сковороде растопите пол столовой ложки сливочного масла и добавьте нарезанный лук. Пассеруйте, пока лук не начнет размягчаться. Добавьте натертую морковь и нарезанный красный перец чили и продолжайте жарить, пока овощи не станут мягкими.

Отодвиньте овощи в сторону, растопите еще пол столовой ложки сливочного масла в центре и добавьте измельченный чеснок. Пассеруйте примерно минуту, пока не появится аромат. Слейте воду с капусты и добавьте ее на сковороду. Жарьте все овощи вместе на сильном огне несколько минут, помешивая, пока капуста не размякнет.

Добавьте нарезанный зеленый лук для свежести. Влейте оба вида соевого соуса и хорошо перемешайте, чтобы все равномерно покрылось соусом. Наконец, добавьте кусочки вареных яиц обратно в сковороду. Перемешайте все вместе еще минуту перед подачей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: