Капуста будет вкуснее мяса: простая кулинарная хитрость с яйцом
Многие люди постоянно готовят одни и те же три-четыре блюда на ужин, но если вы хотите попробовать что-то новое, то эта идея может быть именно для вас. Она отлично подходит для тех, кто хочет есть больше овощей, а также дешевая и простая в приготовлении.
Рецепт жареной капусты с яйцом готовится быстро, и, по словам шеф-повара, овощ получается "вкуснее мяса". Рецепт был опубликован на YouTube-канале сайта HomeMade Recipes.
Ингредиенты
- Одна целая капуста
- Одна большая луковица
- Одна морковка
- Один красный перец чили
- Три зубчика чеснока
- Пучок зеленого лука
- Четыре больших яйца
- Две столовые ложки сливочного масла
- Две столовые ложки соевого соуса
- Одна столовая ложка темного соевого соуса.
Способ приготовления
Нарежьте капусту квадратиками размером с один укус. Положите кусочки в большую миску, залейте водой и дайте им настояться, пока вы готовите остальные ингредиенты.
Взбейте четыре яйца со щепоткой соли. Растопите одну столовую ложку сливочного масла на сковороде на среднем огне. Влейте яйца и постоянно помешивайте, чтобы образовался мягкий омлет-болтушка. Когда омлет приготовится, но останется влажным, разломайте его на небольшие кусочки, выньте их из сковороды и отложите.
В той же сковороде растопите пол столовой ложки сливочного масла и добавьте нарезанный лук. Пассеруйте, пока лук не начнет размягчаться. Добавьте натертую морковь и нарезанный красный перец чили и продолжайте жарить, пока овощи не станут мягкими.
Отодвиньте овощи в сторону, растопите еще пол столовой ложки сливочного масла в центре и добавьте измельченный чеснок. Пассеруйте примерно минуту, пока не появится аромат. Слейте воду с капусты и добавьте ее на сковороду. Жарьте все овощи вместе на сильном огне несколько минут, помешивая, пока капуста не размякнет.
Добавьте нарезанный зеленый лук для свежести. Влейте оба вида соевого соуса и хорошо перемешайте, чтобы все равномерно покрылось соусом. Наконец, добавьте кусочки вареных яиц обратно в сковороду. Перемешайте все вместе еще минуту перед подачей.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: