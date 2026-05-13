Капуста будет вкуснее мяса: простая кулинарная хитрость с яйцом

Многие люди постоянно готовят одни и те же три-четыре блюда на ужин, но если вы хотите попробовать что-то новое, то эта идея может быть именно для вас. Она отлично подходит для тех, кто хочет есть больше овощей, а также дешевая и простая в приготовлении.

Рецепт жареной капусты с яйцом готовится быстро, и, по словам шеф-повара, овощ получается "вкуснее мяса". Рецепт был опубликован на YouTube-канале сайта HomeMade Recipes.

Ингредиенты

  • Одна целая капуста
  • Одна большая луковица
  • Одна морковка
  • Один красный перец чили
  • Три зубчика чеснока
  • Пучок зеленого лука
  • Четыре больших яйца
  • Две столовые ложки сливочного масла
  • Две столовые ложки соевого соуса
  • Одна столовая ложка темного соевого соуса.

Способ приготовления

Нарежьте капусту квадратиками размером с один укус. Положите кусочки в большую миску, залейте водой и дайте им настояться, пока вы готовите остальные ингредиенты.

Взбейте четыре яйца со щепоткой соли. Растопите одну столовую ложку сливочного масла на сковороде на среднем огне. Влейте яйца и постоянно помешивайте, чтобы образовался мягкий омлет-болтушка. Когда омлет приготовится, но останется влажным, разломайте его на небольшие кусочки, выньте их из сковороды и отложите.

В той же сковороде растопите пол столовой ложки сливочного масла и добавьте нарезанный лук. Пассеруйте, пока лук не начнет размягчаться. Добавьте натертую морковь и нарезанный красный перец чили и продолжайте жарить, пока овощи не станут мягкими.

Отодвиньте овощи в сторону, растопите еще пол столовой ложки сливочного масла в центре и добавьте измельченный чеснок. Пассеруйте примерно минуту, пока не появится аромат. Слейте воду с капусты и добавьте ее на сковороду. Жарьте все овощи вместе на сильном огне несколько минут, помешивая, пока капуста не размякнет.

Добавьте нарезанный зеленый лук для свежести. Влейте оба вида соевого соуса и хорошо перемешайте, чтобы все равномерно покрылось соусом. Наконец, добавьте кусочки вареных яиц обратно в сковороду. Перемешайте все вместе еще минуту перед подачей.

