Какую рыбу нельзя категорически есть, в ней много ртути: она есть во всех супермаркетах

Рыба – очень необходимый продукт для каждого, и есть рыбу специалисты советуют не меньше 2-3 раз в неделю. Есть специалисты советуют жирную и белую рыбу.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, какую рыбу нельзя есть, так как она опасная.

Пангасиус и тилапия

Часто выращиваются в загрязненных водоемах (например, река Меконг), содержат антибиотики, гормоны и пестициды.

Крупная хищная рыба

Меч-рыба, акула, марлин, королевская макрель. Они накапливают высокий уровень ртути, что вызывает неврологические нарушения.

Атлантическая камбала и палтус

Могут содержать токсины и тяжелые металлы.

Лосось, выращенный на фермах

Может содержать много пестицидов из-за интенсивных методов выращивания.

Почему нельзя есть такую рыбу

Основные риски – это тяжелые отравления, накопление тяжелых металлов (ртуть, свинец), заражение паразитами, а также высокое содержание антибиотиков, что вредит печени и иммунитету.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: