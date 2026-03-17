Какую рыбу нельзя категорически есть, в ней много ртути: она есть во всех супермаркетах
Рыба – очень необходимый продукт для каждого, и есть рыбу специалисты советуют не меньше 2-3 раз в неделю. Есть специалисты советуют жирную и белую рыбу.
Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, какую рыбу нельзя есть, так как она опасная.
Пангасиус и тилапия
Часто выращиваются в загрязненных водоемах (например, река Меконг), содержат антибиотики, гормоны и пестициды.
Крупная хищная рыба
Меч-рыба, акула, марлин, королевская макрель. Они накапливают высокий уровень ртути, что вызывает неврологические нарушения.
Атлантическая камбала и палтус
Могут содержать токсины и тяжелые металлы.
Лосось, выращенный на фермах
Может содержать много пестицидов из-за интенсивных методов выращивания.
Почему нельзя есть такую рыбу
Основные риски – это тяжелые отравления, накопление тяжелых металлов (ртуть, свинец), заражение паразитами, а также высокое содержание антибиотиков, что вредит печени и иммунитету.
