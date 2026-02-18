Какой цвет не стоит надевать на Китайский Новый год 2026: он принесет несчастье

Китайский Новый год начался в этот вторник (17 февраля), и людей предостерегают от ношения одежды определенного цвета по этому случаю.

15-дневное празднование, которое также называют Лунным Новым годом и Праздником весны, отмечается во многих азиатских культурах, включая китайскую, корейскую и вьетнамскую, и оно символизирует начало нового года согласно традиционному лунно-солнечному китайскому календарю, пишет OBOZ.UA.

2026 год – это год не простой Лошади, а Огненной. Это указывает на то, что огонь, а значит, и красный цвет, в этом году уже "на пике", и одевание красного может слишком нарушить баланс в одном направлении.

Красный цвет традиционно считается счастливым в китайской культуре, и многочисленные китайские новогодние украшения обычно выполнены в ярких оттенках красного, поскольку считается, что он может отпугивать злых духов. Однако 2026 год является необычным годом, когда красный не считается счастливым.

Многочисленные элементы китайской культуры также подчеркивают равновесие, поэтому, если вы добавите дополнительные огненные оттенки к году, который уже характеризуется огненной лошадью, вы рискуете переусердствовать и потенциально можете превратить свой год в катастрофу.

Тем, кто хочет предотвратить беду на Китайский Новый год, достаточно избегать красного.

Также следует воздержаться от ношения черной или белой одежды на любых фестивалях, которые вы планируете посетить. Они считаются цветами траура, а поскольку Китайский Новый год – это время празднования, эти оттенки неуместны.

