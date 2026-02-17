Какой церковный праздник отмечают 17 февраля: все об этом дне
17 февраля – день, в котором тесно переплетаются духовные традиции, международные праздники и знаковые исторические события. Для верующих эта дата имеет особое значение, ведь посвящена памяти святых, чей жизненный путь стал примером стойкости веры и внутренней силы.
В то же время в мире в этот день отмечают события, связанные с человечностью, добротой, культурой и национальным самосознанием народов. 17 февраля напоминает о важности духовного баланса, поддержки друг друга и сохранения исторической памяти.
Именно поэтому этот день сочетает в себе глубокий религиозный смысл и современные глобальные смыслы, которые остаются актуальными и сегодня.
Праздники в Украине и мире
- Китайский новый год
- Всемирный день капусты (World Cabbage Day)
- Масленичный вторник (Shrove Tuesday)
- Всемирный день устойчивости туризма (Global Tourism Resilience Day)
- Всемирный день человеческого духа
- День независимости Косово
- День любителей библиотек (Library Lovers' Day)
- День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day)
- День кота в Европе
Церковный праздник 17 февраля
17 февраля верующие чтят память великомученика Феодора Тирона, который прославился своей несокрушимой верой и отказом приносить жертвы идолам.
В этот же день вспоминают преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского, который избрал подвиг полного безмолвия для постоянной молитвы и единения с Богом. В народе этот праздник связывают с призывом к стойкости духа и особым почитанием святынь Киево-Печерской лавры.
События этого дня
- 1720 — конец войны четверного альянса: отказ Испании от территориальных притязаний в Италии; Савойский дом получает Сардинское королевство.
- 1753 — Швеция перешла с юлианского на григорианский календарь.
- 1795 — в Великобритании выкопали картофелину весом почти 8,5 кг.
- 1815 — восстановлением довоенного состояния закончилась Англо-американская война ("вторая война за независимость").
- 1852 — для публики впервые открыты художественные собрания петербургского Эрмитажа.
- 1863 — в Женеве основан Международный комитет помощи раненым, который впоследствии стал Международным комитетом Красного Креста.
- 1876 — Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн, США) изготовил первые консервы с сардинами.
- 1904 — премьера оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" в миланском театре "Ла Скала". Премьера провалилась. Успех пришел в следующей постановке на сцене театра "Гранде" в Брешии, когда главную роль исполнила С. Крушельницкая.
- 1919 — Директория УНР обратилась за помощью в борьбе с большевиками к Антанте и США.
- 1933 — вышел первый номер еженедельного американского журнала "Ньюсвик".
- 1938 — на Соловецких островах во время Большого террора в СССР совершен массовый расстрел узников Соловецкой тюрьмы (казнены почти 200 человек в течение суток).
- 1947 — "Голос Америки", основанная в 1942 году для разъяснения американской политики и поднятия морального духа ее союзников в Европе, Азии и Африке, провела свою первую радиотрансляцию на русском языке на Советский Союз.
- 1955 — Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов
- 1962 — катастрофическое наводнение в результате шторма в бассейне нижней Эльбы и во всем северо-морском побережье Германии. В одном только Гамбурге погибло 314 человек.
- 1972 — группа "Pink Floyd" завершила свое турне по Англии с премьерой новой программы "Eclipse", которая через год превратится в их самую известную пластинку "The Dark Side of the Moon".
- 1992 — первые аресты в операции итальянских правоохранительных органов "Чистые руки", направленной против мафии.
- 1999 — Ратификация Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года.
- 1999 — Верховная Рада Украины дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности и арест Павла Лазаренко.
- 2008 — Косово провозгласило независимость от Сербии. К концу года его признали 69 государств.
- 2011 — начались вооруженные беспорядки в Ливии.
- 2015 — генеральная прокуратура Украины отказала правительству Грузии в экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
- 2015 — Война на востоке Украины: в Дебальцево произошли жестокие уличные бои. Часть города захватили российские террористические войска.
- 2015 — Евросоюз впервые с начала российско-украинской войны официально признал участие войск РФ в конфликте.
Именинники 17 февраля
Михаил, Николай, Павел, Роман, Федор, Марианна, Мария, Анна, Мария.
