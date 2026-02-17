УкраїнськаУКР
Какой церковный праздник отмечают 17 февраля: все об этом дне

17 февраля – день, в котором тесно переплетаются духовные традиции, международные праздники и знаковые исторические события. Для верующих эта дата имеет особое значение, ведь посвящена памяти святых, чей жизненный путь стал примером стойкости веры и внутренней силы.

В то же время в мире в этот день отмечают события, связанные с человечностью, добротой, культурой и национальным самосознанием народов. 17 февраля напоминает о важности духовного баланса, поддержки друг друга и сохранения исторической памяти.

Именно поэтому этот день сочетает в себе глубокий религиозный смысл и современные глобальные смыслы, которые остаются актуальными и сегодня.

Праздники в Украине и мире

  • Китайский новый год
  • Всемирный день капусты (World Cabbage Day)
  • Масленичный вторник (Shrove Tuesday)
  • Всемирный день устойчивости туризма (Global Tourism Resilience Day)
  • Всемирный день человеческого духа
  • День независимости Косово
  • День любителей библиотек (Library Lovers' Day)
  • День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day)
  • День кота в Европе

Церковный праздник 17 февраля

17 февраля верующие чтят память великомученика Феодора Тирона, который прославился своей несокрушимой верой и отказом приносить жертвы идолам.

В этот же день вспоминают преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского, который избрал подвиг полного безмолвия для постоянной молитвы и единения с Богом. В народе этот праздник связывают с призывом к стойкости духа и особым почитанием святынь Киево-Печерской лавры.

События этого дня

  • 1720 — конец войны четверного альянса: отказ Испании от территориальных притязаний в Италии; Савойский дом получает Сардинское королевство.
  • 1753 — Швеция перешла с юлианского на григорианский календарь.
  • 1795 — в Великобритании выкопали картофелину весом почти 8,5 кг.
  • 1815 — восстановлением довоенного состояния закончилась Англо-американская война ("вторая война за независимость").
  • 1852 — для публики впервые открыты художественные собрания петербургского Эрмитажа.
  • 1863 — в Женеве основан Международный комитет помощи раненым, который впоследствии стал Международным комитетом Красного Креста.
  • 1876 — Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн, США) изготовил первые консервы с сардинами.
  • 1904 — премьера оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" в миланском театре "Ла Скала". Премьера провалилась. Успех пришел в следующей постановке на сцене театра "Гранде" в Брешии, когда главную роль исполнила С. Крушельницкая.
  • 1919 — Директория УНР обратилась за помощью в борьбе с большевиками к Антанте и США.
  • 1933 — вышел первый номер еженедельного американского журнала "Ньюсвик".
  • 1938 — на Соловецких островах во время Большого террора в СССР совершен массовый расстрел узников Соловецкой тюрьмы (казнены почти 200 человек в течение суток).
  • 1947 — "Голос Америки", основанная в 1942 году для разъяснения американской политики и поднятия морального духа ее союзников в Европе, Азии и Африке, провела свою первую радиотрансляцию на русском языке на Советский Союз.
  • 1955 — Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов
  • 1962 — катастрофическое наводнение в результате шторма в бассейне нижней Эльбы и во всем северо-морском побережье Германии. В одном только Гамбурге погибло 314 человек.
  • 1972 — группа "Pink Floyd" завершила свое турне по Англии с премьерой новой программы "Eclipse", которая через год превратится в их самую известную пластинку "The Dark Side of the Moon".
  • 1992 — первые аресты в операции итальянских правоохранительных органов "Чистые руки", направленной против мафии.
  • 1999 — Ратификация Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года.
  • 1999 — Верховная Рада Украины дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности и арест Павла Лазаренко.
  • 2008 — Косово провозгласило независимость от Сербии. К концу года его признали 69 государств.
  • 2011 — начались вооруженные беспорядки в Ливии.
  • 2015 — генеральная прокуратура Украины отказала правительству Грузии в экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
  • 2015 — Война на востоке Украины: в Дебальцево произошли жестокие уличные бои. Часть города захватили российские террористические войска.
  • 2015 — Евросоюз впервые с начала российско-украинской войны официально признал участие войск РФ в конфликте.

Именинники 17 февраля

Михаил, Николай, Павел, Роман, Федор, Марианна, Мария, Анна, Мария.

