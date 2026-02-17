Какой церковный праздник отмечают 17 февраля: все об этом дне

17 февраля – день, в котором тесно переплетаются духовные традиции, международные праздники и знаковые исторические события. Для верующих эта дата имеет особое значение, ведь посвящена памяти святых, чей жизненный путь стал примером стойкости веры и внутренней силы.

В то же время в мире в этот день отмечают события, связанные с человечностью, добротой, культурой и национальным самосознанием народов. 17 февраля напоминает о важности духовного баланса, поддержки друг друга и сохранения исторической памяти.

Именно поэтому этот день сочетает в себе глубокий религиозный смысл и современные глобальные смыслы, которые остаются актуальными и сегодня.

Праздники в Украине и мире

Китайский новый год

Всемирный день капусты (World Cabbage Day)

Масленичный вторник (Shrove Tuesday)

Всемирный день устойчивости туризма (Global Tourism Resilience Day)

Всемирный день человеческого духа

День независимости Косово

День любителей библиотек (Library Lovers' Day)

День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day)

День кота в Европе

Церковный праздник 17 февраля

17 февраля верующие чтят память великомученика Феодора Тирона, который прославился своей несокрушимой верой и отказом приносить жертвы идолам.

В этот же день вспоминают преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского, который избрал подвиг полного безмолвия для постоянной молитвы и единения с Богом. В народе этот праздник связывают с призывом к стойкости духа и особым почитанием святынь Киево-Печерской лавры.

События этого дня

1720 — конец войны четверного альянса: отказ Испании от территориальных притязаний в Италии; Савойский дом получает Сардинское королевство.

1753 — Швеция перешла с юлианского на григорианский календарь.

1795 — в Великобритании выкопали картофелину весом почти 8,5 кг.

1815 — восстановлением довоенного состояния закончилась Англо-американская война ("вторая война за независимость").

1852 — для публики впервые открыты художественные собрания петербургского Эрмитажа.

1863 — в Женеве основан Международный комитет помощи раненым, который впоследствии стал Международным комитетом Красного Креста.

1876 — Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн, США) изготовил первые консервы с сардинами.

1904 — премьера оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" в миланском театре "Ла Скала". Премьера провалилась. Успех пришел в следующей постановке на сцене театра "Гранде" в Брешии, когда главную роль исполнила С. Крушельницкая.

1919 — Директория УНР обратилась за помощью в борьбе с большевиками к Антанте и США.

1933 — вышел первый номер еженедельного американского журнала "Ньюсвик".

1938 — на Соловецких островах во время Большого террора в СССР совершен массовый расстрел узников Соловецкой тюрьмы (казнены почти 200 человек в течение суток).

1947 — "Голос Америки", основанная в 1942 году для разъяснения американской политики и поднятия морального духа ее союзников в Европе, Азии и Африке, провела свою первую радиотрансляцию на русском языке на Советский Союз.

1955 — Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов

1962 — катастрофическое наводнение в результате шторма в бассейне нижней Эльбы и во всем северо-морском побережье Германии. В одном только Гамбурге погибло 314 человек.

1972 — группа "Pink Floyd" завершила свое турне по Англии с премьерой новой программы "Eclipse", которая через год превратится в их самую известную пластинку "The Dark Side of the Moon".

1992 — первые аресты в операции итальянских правоохранительных органов "Чистые руки", направленной против мафии.

1999 — Ратификация Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года.

1999 — Верховная Рада Украины дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности и арест Павла Лазаренко.

2008 — Косово провозгласило независимость от Сербии. К концу года его признали 69 государств.

2011 — начались вооруженные беспорядки в Ливии.

2015 — генеральная прокуратура Украины отказала правительству Грузии в экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

2015 — Война на востоке Украины: в Дебальцево произошли жестокие уличные бои. Часть города захватили российские террористические войска.

2015 — Евросоюз впервые с начала российско-украинской войны официально признал участие войск РФ в конфликте.

Именинники 17 февраля

Михаил, Николай, Павел, Роман, Федор, Марианна, Мария, Анна, Мария.

