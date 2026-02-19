Какой праздник отмечают в Украине 19 февраля: все об этом дне

19 февраля объединяет церковную память, международные инициативы и важные исторические события. Этот день напоминает как о духовных ценностях, так и о событиях, повлиявших на мировую и украинскую историю. В церковном календаре чествуют одного из апостолов первых веков христианства.

В мире же говорят о науке, честности в учебе и силе командной работы. OBOZ.UA рассказывает, какие праздники отмечают 19 февраля и что произошло в этот день в разные годы.

Какие праздники отмечают 19 февраля

День святого апостола Архипа

19 февраля чтят память святого апостола Архипа – одного из семидесяти апостолов, учеников Иисуса Христа. В Новом Завете его упоминает апостол Павел в Послании к Колоссянам. По церковному преданию, Архип был епископом в городе Колоссы (Малая Азия) и ревностно проповедовал христианскую веру.

Считается, что апостол Архип принял мученическую смерть за преданность Христу. В этот день верующие молятся об укреплении веры, мужестве и духовной стойкости. По народным представлениям, это благоприятный день для добрых дел и помощи ближним.

Международный день перетягивания каната

Этот праздник посвящен древней командной игре, которая символизирует единство, силу и взаимную поддержку. Перетягивание каната имеет тысячелетнюю историю и даже было олимпийским видом спорта в начале ХХ века.

День предотвращения плагиата

Этот день призван напомнить о важности академической добропорядочности и авторского права. Его цель – поощрить студентов, ученых и творцов уважать интеллектуальный труд других.

Всемирный день антропологии

Праздник основан для популяризации науки о человеке – его культуру, эволюцию, традиции и общественное развитие. Антропология помогает лучше понять многообразие народов и взаимодействие культур.

Исторические события 19 февраля

1855 – французский математик Урбен Жан Жозеф Леверье составил первую карту погоды.

1878 – Томас Эдисон запатентовал фонограф.

1921 – для информационной поддержки правящего режима выходит первый номер советской идеологической газеты "Труд".

1954 – принят указ президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.

1985 – Уильям Дж. Шредер становится первым реципиентом искусственного сердца.

1986 – запущена советская орбитальная станция "Мир". Из-за старения оборудования и недостатка финансовых средств на ее поддержку была затоплена в Тихом океане 23 марта 2001 года.

1992 – Верховная Рада Украины утвердила трезубец как малый герб Украины.

1993 – английские исследователи Файнерс и Страуд стали первыми людьми, которые преодолели Антарктиду пешком.

2014 – противостояние на Грушевского и бойня на Институтской во время Евромайдана.

