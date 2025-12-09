Какой праздник отмечают 9 декабря: все об этом дне

9 декабря — дата, которая сочетает в себе международные праздники, важные исторические события и значимые церковные даты. Этот день дарит возможность одновременно задуматься над прошлым, отметить профессиональные достижения и приобщиться к глобальным инициативам.

Праздник ламы, день техно-музыки, чествование ветеринаров, борьба с коррупцией и память о жертвах геноцида — все это составляет пеструю палитру 9 декабря. История также оставила после себя важные следы, от создания курултая крымских татар до принятия международных документов против геноцида.

Поэтому 9 декабря — это день, который объединяет память, культуру, веру и важные мировые инициативы.

Праздники сегодня

День ламы (National Llama Day)

Международный день ветеринарной медицины (International Day of Veterinary Medicine)

Всемирный день техно-музыки

День рождественской открытки

Международный день борьбы с коррупцией

Международный день памяти жертв преступлений геноцида

Церковный праздник 9 декабря

Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы — это один из важных праздников в православном и греко-католическом календарях, посвященный чудесному зачатию Девы Марии ее праведными родителями, Анной и Иоакимом.

Праздник основывается на священных преданиях, а именно на Протоевангелии Иакова, поскольку в Библии (Новом Завете) информация о родителях Девы Марии отсутствует. Праведные Иоаким и Анн были пожилыми супругами из Иерусалима, которые жили благочестивой жизнью, но страдали из-за своей бездетности, что в те времена считалось большим несчастьем и даже проклятием. Согласно преданию, после длительных и горячих молитв к Богу, которые Иоаким и Анна приносили отдельно в пустыне и в храме, к ним явился ангел и возвестил, что они зачтут дочь. Они встретились у Золотых ворот Иерусалима, и Анна дала обет посвятить будущего ребенка Богу. Это произошло благодаря особой Божьей благодати, а не обычным путем, поскольку Анна была уже пожилой.

Зачатие Марии праведной Анной было истолковано как начало спасения человечества, поскольку от этого ребенка родился Иисус Христос. Это событие подчеркивает святость родителей Девы Марии и ее чистоту.

События этого дня

1879 — Томас Эдисон получил патент на угольный микрофон.

1905 — во Франции принят закон об отделении церкви и государства.

1909 — создан футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд).

1917 — в Крыму создан курултай, высший орган крымских татар.

1918 — Директория УНР приняла постановление об отмене законов гетманского правительства в области рабочего законодательства и возобновила закон о восьмичасовом рабочем дне.

1948 — Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

1953 — американская компания "Дженерал Электрик" объявила об увольнении всех коммунистов.

1968 — в Сан-Франциско на профессиональной конференции Дуглас Карл Энгельбарт впервые публично продемонстрировал изобретенные им или в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст.

1991 — Михаил Горбачев выступил против создания СНГ.

1994 — в Северной Атлантике возле Канады потерпело крушение и затонуло сухогрузное судно Черноморского пароходства "Сальвадор Альенде". Двое членов экипажа спасены, 7 погибло, 22 пропали без вести.

1997 — сделан первый телефонный звонок в сети мобильной связи "Киевстар".

2004 — вступили в силу принятые Верховной Радой Украины законы об изменениях в Конституцию и особенности проведения голосования 26 декабря на выборах президента Украины.

2007 — в Ялте открыт памятник Тарасу Шевченко.

2011 — заявила о закрытии украинская студия GSC Game World, которая разработала известные игры S.T.A.L.K.E.R. и Казаки. S.T.A.L.K.E.R. 2, проекты компании были заморожены.

Именины 9 декабря

Василий, Владимир, Анна, Александр, Софрон, Степан.

