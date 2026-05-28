Какой праздник отмечают 28 мая: церковный календарь

28 мая сочетает в себе сразу несколько важных событий, международных инициатив и церковных традиций. В этот день в мире обращают внимание на права женщин, проблемы голода и важность общественных инициатив, а верующие чтят память святителя Никиты Халкидонского.

Дата также вошла в историю благодаря знаковым политическим событиям, научным достижениям и рекордам, изменившим мир. Кроме этого, 28 мая имеет немало необычных праздников – от Дня гамбургера до Дня рождения майонеза. Какие традиции, памятные события и именины приходятся на этот день – читайте далее на OBOZ.UA.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день голода

Международный день действий за здоровье женщин

Всемирный день мартини из маракуйи

Всеукраинский день краеведения

Зеленая неделя

День рождения майонеза

День полицейского офицера общины в Украине

День менструальной гигиены в день менструальной гигиены

День "Международной амнистии"

День гамбургера в США

Церковный праздник 28 мая

28 мая Православная церковь чтит память святителя Никиты, епископа Халкидонского, который в VIII веке прославился своим великим милосердием к бедным, защитой сирот и вдов, а также непоколебимым мужеством в отстаивании почитания святых икон во время иконоборческих гонений.

Его жизнь стала образцом святости и смирения, а за свою верность Церкви и Христу он претерпел многие страдания и ссылки, оставив по себе молитвенную память как заступник за всех обездоленных.

События этого дня

1742 – в Лондоне открылся первый в мире крытый плавательный бассейн.

1812 – между Российской и Османской империями заключен Бухарестский мир.

1830 – Президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев.

1905 – русско-японская война: разгром русского флота в Цусимской битве.

1918 – Армения и Азербайджан провозгласили государственную независимость.

1919 – началось летнее наступление войск УНР на Галичине и Подолье во время войны с большевиками.

1923 – генеральный прокурор США объявил, что женщины имеют право носить брюки где угодно и когда им это заблагорассудится.

1925 – в городе Харькове началась I Всеукраинская конференция по краеведению, во время работы которой был создан Украинский комитет краеведения.

1957 – в США основана Национальная академия грамзаписи, вручающая одну из самых престижных премий в мире музыки – "Грэмми".

1959 – американские ученые провели успешный запуск в космос с возвращением двух обезьян, Айбл и Бейкер на ракете АМ-18.

1987 – немецкий спортсмен-пилот Матиас Руст совершил перелет из Гамбурга через Хельсинки в Москву и приземлился на Красной площади, обойдя всю систему противовоздушной обороны СССР.

1985 – команда киевское "Динамо" забила свой 2000-й гол в чемпионатах СССР.

1997 – в Киеве главы правительств Украины и России подписали пакет документов о базировании и разделе Черноморского флота.

Именинники 28 мая

Дмитрий, Игнат, Анастасия.

