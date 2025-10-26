Какой праздник отмечают 26 октября: все об этом дне

26 октября сочетает несколько важных событий – церковных, профессиональных и календарных. В этот день чествуют священномученика Димитрия Мироточца, происходит переход на зимнее время, а также традиционно отмечают День автомобилиста и дорожника и Всемирный день бега.

Дата символично сочетает духовную память, профессиональную благодарность и призыв к активному образу жизни. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 26 октября

Церковный праздник

В этот день православная церковь чтит священномученика Димитрия Солунского (Мироточца) – одного из самых почитаемых святых в христианской традиции.

Святой Димитрий, воин и мученик, жил в III веке в греческом городе Солуни (ныне Салоники). По преданию, он погиб за веру во время гонений императора Максимиана. Из его мощей, как свидетельствуют источники, выделялось миро – отсюда и название "Мироточец".

В народе этот день часто называют Дмитриевым днем. С ним связано немало обычаев и примет: считалось, что после Дмитрия начинаются настоящие морозы, а земля "засыпает" до весны.

Переход на зимнее время

Именно 26 октября Украина переходит на зимнее время. В 4:00 утра стрелки часов нужно перевести на один час назад – на 3:00.

День автомобилиста и дорожника

Традиционно последнее воскресенье октября – это День автомобилиста и дорожника. Праздник объединяет всех, чья работа связана с автомобильным транспортом, перевозками, строительством и содержанием дорог.

В этот день поздравляют водителей, механиков, диспетчеров и работников дорожных служб. Праздник основан еще в советские времена, а в независимой Украине сохранил свой статус профессионального.

Всемирный день бега

26 октября также отмечают Всемирный день бега – неофициальный праздник сторонников активного образа жизни. Он призван напомнить, что бег – это не только спорт, но и простой способ поддержать здоровье, преодолеть стресс и объединить людей всех возрастов и профессий.

Исторические события 26 октября

1636 – основан Гарвардский колледж, ставший в первой четверти XIX в. университетом, одним из самых известных в США и мире.

1863 – в Женеве образован Международный Красный Крест.

1900 – в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.

1938 – фирма DuPont разработала новый синтетический материал – нейлон.

1938 – Августин Волошин назначен новым премьер-министром автономного правительства Подкарпатской Руси.

1962 – Никита Хрущев и Джон Кеннеди договорились о возвращении советских кораблей, которые везли на Кубу ракеты.

1984 – на экраны США вышел суперпопулярный блокбастер "Терминатор", с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

2017 – NASA сообщило об открытии объекта под названием A/2017 U1 (Оумуамуа), который считается первым известным межзвездным астероидом или кометой, проходящей через нашу Солнечную систему.

Кто родился 26 октября

1846 – Льюис Босс, американский астроном, составитель Генерального каталога звезд.

1947 – Хиллари Клинтон, американский политик, государственный секретарь США (2009–2013), сенатор от штата Нью-Йорк (2001–2009), бывшая Первая леди США.

1950 – Владимир Лис, украинский журналист, драматург, писатель.

В этот день умерли:

1957 – Герти Тереза Кори, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине.

1972 – Игорь Сикорский, американский авиаконструктор и авиастроитель украинского происхождения.

