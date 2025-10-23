Какой праздник отмечают 23 октября: все об этом дне

23 октября в Украине и мире отмечают несколько религиозных и международных событий. В этот день чествуют апостола Иакова, а также обращают внимание на важные темы – сохранение дикой природы, развитие медицинской осведомленности и профессиональный праздник ведущих ток-шоу.

Видео дня

Именины сегодня отмечают Яковы и Игнаты. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 23 октября

Церковный календарь

3 октября православная церковь чтит апостола Иакова – одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. В народе этот день называют Яков Дровосек – считалось, что именно с этого времени начинаются настоящие холода, поэтому хозяева активно заготавливали дрова на зиму.

Международный день снежного барса

День посвящен охране этого редкого вида, обитающего в высокогорьях Центральной Азии. Цель праздника – привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы и биоразнообразия.

День организатора ток-шоу

Это профессиональный праздник ведущих телевизионных и радийных ток-шоу. Он отмечается в честь рождения известного американского телеведущего Джонни Карсона, который стал символом этого жанра.

День осведомленности о синдроме Кабуки

День призван распространять знания о редком генетическом заболевании, способствовать ранней диагностике и поддержке семей, воспитывающих детей с этим синдромом.

Исторические события 23 октября

1917 – Павел Скоропадский избран гетманом украинского казачества.

1946 – началось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

1956 – в столице Венгрии, Будапеште началось антисоветское восстание.

1990 – Верховная Рада УССР, в результате Революции на Граните проголосовала за отставку Премьер-министра Масола.

1994 – Госдума РФ приняла закон об остановке раздела Черноморского флота между Россией и Украиной.

2001 – Компания Apple представляет первый iPod.

2002 – террористы захватили около 900 заложников в Москве в Театральном центре на Дубровке во время спектакля мюзикла "Норд-Ост"

2011 – в Ливии объявлено о победе над режимом Муаммара Каддафи.

Кто родился 23 октября

1698 – Анж Жак Габриэль, французский архитектор, один из основоположников и крупнейших мастеров французского классицизма XVIII в.

1868 – Фредерик Ланчестер, английский эрудит и инженер, внес значительный вклад в автомобилестроение, аэродинамику.

1898 – Моиз Гайсинский, французский химик украинско-еврейского происхождения, один из основоположников радиационной химии. Учился в Харьковском университете.

1905 – Феликс Блох, швейцарско-американский физик.

1920 – Джанни Родари, итальянский писатель.

1940 – Пеле (Эдсон Арантес ду Насименту), бразильский футболист, трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970 гг.), министр молодежи и спорта Бразилии.

1986 – Эмилия Кларк, британская актриса театра, кино и телевидения.

В этот день умерли:

1872 – Теофиль Готье, французский поэт, прозаик, литературный критик, либреттист и художник.

1944 – Чарльз Гловер Баркла, британский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1917.

1946 – Эрнест Томпсон Сетон, канадский (шотландского происхождения) писатель, художник-анималист.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда начнется Рождественский пост.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.