Какой праздник отмечают 23 октября: все об этом дне
23 октября в Украине и мире отмечают несколько религиозных и международных событий. В этот день чествуют апостола Иакова, а также обращают внимание на важные темы – сохранение дикой природы, развитие медицинской осведомленности и профессиональный праздник ведущих ток-шоу.
Именины сегодня отмечают Яковы и Игнаты. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 23 октября
Церковный календарь
3 октября православная церковь чтит апостола Иакова – одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. В народе этот день называют Яков Дровосек – считалось, что именно с этого времени начинаются настоящие холода, поэтому хозяева активно заготавливали дрова на зиму.
Международный день снежного барса
День посвящен охране этого редкого вида, обитающего в высокогорьях Центральной Азии. Цель праздника – привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы и биоразнообразия.
День организатора ток-шоу
Это профессиональный праздник ведущих телевизионных и радийных ток-шоу. Он отмечается в честь рождения известного американского телеведущего Джонни Карсона, который стал символом этого жанра.
День осведомленности о синдроме Кабуки
День призван распространять знания о редком генетическом заболевании, способствовать ранней диагностике и поддержке семей, воспитывающих детей с этим синдромом.
Исторические события 23 октября
- 1917 – Павел Скоропадский избран гетманом украинского казачества.
- 1946 – началось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.
- 1956 – в столице Венгрии, Будапеште началось антисоветское восстание.
- 1990 – Верховная Рада УССР, в результате Революции на Граните проголосовала за отставку Премьер-министра Масола.
- 1994 – Госдума РФ приняла закон об остановке раздела Черноморского флота между Россией и Украиной.
- 2001 – Компания Apple представляет первый iPod.
- 2002 – террористы захватили около 900 заложников в Москве в Театральном центре на Дубровке во время спектакля мюзикла "Норд-Ост"
- 2011 – в Ливии объявлено о победе над режимом Муаммара Каддафи.
Кто родился 23 октября
- 1698 – Анж Жак Габриэль, французский архитектор, один из основоположников и крупнейших мастеров французского классицизма XVIII в.
- 1868 – Фредерик Ланчестер, английский эрудит и инженер, внес значительный вклад в автомобилестроение, аэродинамику.
- 1898 – Моиз Гайсинский, французский химик украинско-еврейского происхождения, один из основоположников радиационной химии. Учился в Харьковском университете.
- 1905 – Феликс Блох, швейцарско-американский физик.
- 1920 – Джанни Родари, итальянский писатель.
- 1940 – Пеле (Эдсон Арантес ду Насименту), бразильский футболист, трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970 гг.), министр молодежи и спорта Бразилии.
- 1986 – Эмилия Кларк, британская актриса театра, кино и телевидения.
В этот день умерли:
- 1872 – Теофиль Готье, французский поэт, прозаик, литературный критик, либреттист и художник.
- 1944 – Чарльз Гловер Баркла, британский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1917.
- 1946 – Эрнест Томпсон Сетон, канадский (шотландского происхождения) писатель, художник-анималист.
