Какой праздник отмечают 22 марта: все об этом дне

22 марта объединяет ряд важных событий, церковных дат и международных инициатив, которые охватывают как духовную, так и общественную жизнь. В этот день верующие чтят память священномученика Василия Анкирского, а в мире обращают внимание на проблемы окружающей среды, водных ресурсов и защиты животных.

Дата также связана с профессиональными праздниками и памятными событиями разных лет. В истории 22 марта оставило след как через научные достижения, так и через трагические события современности. Все это делает день многогранным и значимым в разных сферах жизни.

Праздники в Украине и мире

Василия Теплого

Всемирный день воды

Международный день безделья

День гордости Гриффиндора

Международный день "Говори как Уильям Шетнер"

Международный день тюленя

День таксиста

День Балтийского моря

Церковный праздник 22 марта

В четвертое воскресенье Великого поста Церковь чтит память преподобного Иоанна Лествичника, автора знаменитого труда "Лествица", который описывает путь духовного восхождения человека к Богу через преодоление страстей. Этот праздник напоминает верующим, что духовная жизнь — это постепенное поднятие вверх по лестнице добродетелей, где каждая преодоленная ступенька приближает душу к совершенству и небесной радости.

События этого дня

235 — убийство римского императора Александра Севера, после которого начался Кризис III века.

1312 — под давлением Филиппа IV Красивого на Вьеннском соборе Папа Римский Климент V распустил монашеско-рыцарский орден тамплиеров.

1654 — в Москву прибыло посольство Богдана Хмельницкого. Переговоры завершились подписанием Мартовских статей.

1765 — британский парламент принял Акт о гербовом сборе, согласно которому все торговые сделки облагались налогами.

1794 — в США официально запретили продажу рабов за границу.

1841 — в США запатентовано производство крахмала.

1848 — Венеция объявила о восстановлении своей независимости от Австрийской империи.

1849 — Австрийская империя разгромила Сардинское королевство в битве при Новаре, в результате чего Карл Альберт отрекся от трона.

1876 — принята конституция Испании.

1882 — конгресс США запретил многоженство.

1888 — в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образовали старейшую в мире Английскую футбольную лигу.

1894 — проведена первая хоккейная игра за Кубок Стэнли.

1895 — в Париже Огюст и Луи Люмьер провели демонстрацию кинофильма для специально приглашенной публики; этот день считается началом публичной демонстрации кино.

1904 — в лондонской газете "Иллюстрейтед Миррор" впервые в мире опубликована цветная фотография.

1907 — в Лондоне появились первые такси со счетчиками.

1920 — в городе Шуша турецкие и азербайджанские военные устроили погром армянского населения.

1922 — Польша отобрала Виленский край у Литвы.

1933 — возле Мюнхена начал действовать концлагерь Дахау, предназначенный для содержания политических заключенных.

1935 — в эфир вышла первая немецкая телевизионная служба Deutscher Fernseh-Rundfunk.

1939 — Литва вынужденно передала Германии Клайпеду (Мемель).

1941 — Чернобыль (Киевская область) получил статус города.

1942 — состоялось сражение между британским и итальянским флотом в заливе Сидра.

1943 — почти все население белорусского села Хатынь истреблено немецкими коллаборационистскими подразделениями.

1945 — Египет, Ирак, Сирия, Иордания и Ливан основали в Каире Лигу арабских государств.

1957 — Американская ассоциация врачей заявила, что сигаретный дым вызывает рак.

1963 — вышел дебютный альбом Битлз — Please Please Me.

1975 — на АЭС Браунс-Ферри произошел пожар, в результате которого были значительно усилены нормы безопасности на американских электростанциях.

1982 — шаттл "Колумбия" совершил свой третий полет в рамках программы "STS-3".

1989 — во время испытательного полета самолета Ан-225 "Мрия" установлено 109 мировых рекордов.

1993 — "Intel" представил свой первый оригинальный процессор Pentium.

1996 — шаттл "Атлантис" совершил свой шестнадцатый полет в рамках программы "STS-76".

1999 — первый демонстрационный запуск проекта Sea Launch

2000 — возле острова Змеиный в Черном море украинские пограничники затопили турецкую рыболовную шхуну.

2016 — теракт в Брюсселе. Прозвучали 3 взрыва, в результате которых 32 человека умерли, еще 316 получили ранения.

2017 — произошел теракт в Лондоне недалеко от здания парламента, в результате которого 4 человека погибли и по крайней мере 20 получили ранения.

2019 — спецпрокурор Роберт Мюллер в своем отчете доказал вмешательство России в президентские выборы 2016 года.

2024 — Теракт в "Крокус-Сити Холле".

Именинники 22 марта

Василий, Василиса, Дарья, Таисия.

