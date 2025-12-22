Какой праздник отмечают 22 декабря: все об этом дне

22 декабря — это день, когда история, духовность и современные профессиональные праздники сплетаются в единый яркий узел. Пока дипломаты и энергетики принимают поздравления, верующие вспоминают о несокрушимости духа великомученицы Анастасии, а мир развлекается необычными праздниками вроде Дня невысоких людей.

Видео дня

Именно в этот день когда-то впервые зазвучала легендарная Пятая симфония Бетховена и появился первый в мире рентгеновский снимок. От древнего Рима до современной Украины — каждое событие 22 декабря имеет свое особое значение. OBOZ.UA предлагает окунуться в историю и узнать, чем живет этот день сегодня и какие традиции стоит сохранить.

Праздники в Украине и мире

День энергетика

День финикового орехового хлеба (National Date Nut Bread Day)

День невысокого человека (National Short Person Day)

День работников дипломатической службы Украины

Церковный праздник сегодня

22 декабря — День памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Святая Анастасия Узорешительница — одна из самых почитаемых христианских святых IV века, которая посвятила свою жизнь помощи узникам-христианам, страдавшим за веру во времена жестоких гонений императора Диоклетиана.

Анастасия родилась в Риме в богатой семье, ее мать была тайной христианкой, а учителем — святой Хрисогон, который привил девушке любовь к Богу. Несмотря на то, что ее выдали замуж за язычника Помплия, Анастасия сохранила чистоту и верность Христу.

Свое прозвище — Узорешительница (освобождающая от уз/оков) — она получила благодаря своей деятельности. Переодеваясь в нищенку, она тайно посещала тюрьмы, кормила, лечила и утешала узников, а часто и выкупала их из неволи за большие деньги. После смерти мужа Анастасия путешествовала по миру, помогая гонимым христианам. В Сирмиуме (современная Сербия) она была схвачена. После жестоких пыток святую сожгли заживо в 304 году.

События этого дня

69 — После длительной гражданской войны во главе Римской империи стал Тит Флавий Веспасиан, основатель династии Флавиев.

401 — Иннокентий I был избран новым Папой Римским.

1135 — через три недели после смерти Генриха I, Стефан Блуаский занимает трон и коронует себя Королем Англии, начиная тем самым период анархии.

1216 — Папа Римский Гонорий III утвердил орден странствующих проповедников (доминиканцев), основанный испанским монахом Домиником в 1215 году.

1790 — русские войска во главе с Александром Суворовым захватили Измаил.

1808 — Людвиг ван Бетховен на своем концерте в Вене впервые исполнил симфонию №5, симфонию №6, концерт для фортепиано с оркестром №4 и фантазию для фортепиано, хора и оркестра.

1845 — В Филадельфии (США) впервые продемонстрирована работа первого синтезатора голоса, созданного немецким изобретателем Йозефом Фабером.

1864 — Гражданская война в США: союзные войска захватили Саванну.

1882 — Помощник американского изобретателя Томаса Эдисона, Эдвард Джонсон придумал елочную электрогирлянду и украсил ею елку у себя дома на Рождество.

1885 — Ито Хиробуми стал первым премьер-министром Японии.

1888 — состоялась Рождественская встреча 1888 года, которая фактически положила начало Фарерскому национальному движению.

1894 — Военный суд в Париже огласил приговор по печально известному "делу Дрейфуса".

1895 — Немецкий физик Вильгельм Рентген облучил руку своей жены "Х-лучами", получив один из первых в мире рентгеновский снимок.

1905 — Начало декабрьского вооруженного восстания в Москве.

1917 — Глава правительства Украинской Народной Республики Владимир Винниченко подписал распоряжение о создании Генерального секретарства по международным делам. Возглавил Генеральное секретарство Александр Шульгин. С 2000 года этот день ежегодно отмечается в Украине как День дипломата.

Возглавил Генеральное секретарство Александр Шульгин. С 2000 года этот день ежегодно отмечается в Украине как День дипломата. 1917 — Малая Рада Украинской Народной Республики приняла законы о Главной казне и Государственном банке Украины.

1917 — в Харькове произошел мятеж против Украинской Народной Республики, провозглашено об установлении большевистской власти и созван III экстренный съезд советов марионеточной Донецко-Криворожской Республики.

1917 — Конгресс США ввел в стране "сухой закон".

1918 — В Киеве командир Осадного корпуса Евгений Коновалец издал приказ о запрете антигосударственной агитации.

1937 — был открыт Тоннель Линкольна, соединяющий Нью-Йорк и Нью-Джерси.

1938 — У берегов Южной Африки поймали первую латимерию (древнейшую из современных рыб).

1941 — Британский премьер-министр Уинстон Черчилль прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Франклином Рузвельтом по объединению англо-американских усилий и выработки общей стратегии в войне против Германии и Японии.

1944 — была основана Народная Армия Вьетнама, которая ставила целью борьбу с японской оккупацией.

1947 — Учредительное собрание Италии приняло первую республиканскую конституцию.

1948 — в Западной Суматре было основано Чрезвычайное правительство Республики Индонезии.

1964 — Lockheed SR-71 Blackbird совершил свой первый полет.

1971 — Генеральная Ассамблея ООН утвердила решение Совета Безопасности о назначении австрийского дипломата Курта Вальдхайма на пост Генерального секретаря ООН.

1972 — В Белой Церкви на комбинате шин и резинотехнических изделий выпущена первая продукция.

1988 — Южно-Африканская Республика подписала с ООН соглашение, согласно которому получила независимость последняя в Африке колония — Намибия.

1989 — В Социалистической Республике Румыния победила народная революция, направленная против режима Николае Чаушеску, к власти пришел Фронт национального спасения.

1989 — По соглашению между руководителями Западной и Восточной Германии впервые после возведения "берлинской стены" Бранденбургские ворота были открыты для свободного прохода через них граждан обоих государств.

1990 — по результатам выборов Лех Валенса стал первым демократически избранным Президентом Польши.

1990 — после окончания мандата ООН Маршалловы Острова и Федеративные Штаты Микронезии получили независимость.

1993 — Парламент Южно-Африканской Республики принял временную конституцию, положившую конец политике апартеида.

1999 — На посту премьер-министра Украины утвержден бывший председатель Национального банка Виктора Ющенко.

2010 — Президент США Барак Обама подписал закон об отмене с сентября 2011 года политики "Не спрашивай, не говори", запрещавшей представителям ЛГБТ служить в армии.

2018 — в результате цунами, спровоцированного извержением вулкана Анак-Кракатау, умерло более 430 человек.

2018 — начался шатдаун 2018-2019 годов — самая долгая приостановка работы правительства США в истории.

Именинники 22 сентября

Дмитрий, Федор, Анастасия.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда на новогодние праздники носят ужин крестным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.