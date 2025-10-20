Какой праздник отмечают 20 октября: церковный календарь и события

Октябрь — месяц, богатый на события и праздники, которые сочетают в себе глубокую историю, важные медицинские кампании и профессиональные награды. В частности, 20 октября в мировом календаре является датой, которая привлекает внимание к ряду критически важных социальных и медицинских проблем, например Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы и Всемирный день борьбы с остеопорозом.

Видео дня

В то же время этот день чествует и особые профессии, например Международный день поваров, подчеркивая их роль в нашей жизни. Кроме того, 20 октября отмечено рядом важных исторических событий, от захоронения Степана Бандеры до осуждения коммунистического геноцида в Украине парламентом Эстонии. Это день, напоминающий о необходимости помнить прошлое, заботиться о здоровье и уважать труд.

Праздники 20 октября

Всемирный день борьбы с болью (Global Day Against Pain)

Международный день ленивца (International Sloth Day)

Всемирный день статистики

Международный день повара и кулинара

Международный день авиадиспетчера

Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы

Всемирный день профилактики остеопороза

Международная неделя профилактики отравлений свинцом

Церковный праздник сегодня

20 октября (по новому стилю) Православная церковь чтит память святого великомученика Артемия Антиохийского. Он жил в IV веке и служил военачальником в римской армии, занимая высокий пост при правлении императора Константина Великого и его сына Констанция.

Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, который возобновил гонения на христиан, Артемий открыто выступил против его жестокости и защитил христиан, за что был схвачен. После жестоких пыток он отказался отречься от своей веры и был усечен мечом в Антиохии примерно в 362 году. Великомученик Артемий традиционно считается защитником от внезапной смерти и различных болезней, а также помощником в делах военных.

Исторические события 20 октября

1803 — Сенат США ратифицировал покупку штата Луизиана.

1818 — Великобритания и Соединенные Штаты Америки установили границу по 49-й параллели между Канадой и США.

1865 — местом расположения правительства Канады утверждена Оттава.

1868 — В Киеве создан первый в Украине частный коммерческий банк.

1911 — норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен с четырьмя товарищами отправился к Южному полюсу Земли из Китовой бухты в восточной части моря Росса.

1916 — в Севастополе взорвался линкор "Императрица Мария", сотни погибших.

1918 — Польские делегаты Львовского городского совета провозгласили о присоединении Львова к Польше.

1924 — в Харькове открыта первая в УССР радиостанция.

1929 — ЦК ВКП (б) официально провозгласил сплошную коллективизацию.

1930 — большевиками расстрелян генерал-хорунжий УНР Юрий Тютюнник.

1939 — родился украинский писатель, государственный и общественный деятель Леонид Вернигора.

1944 — состоялся первый боевой вылет японских камикадзе.

1945 — в результате всенародного плебисцита Монгольская Народная Республика подтвердила намерение оставаться независимым государством.

1945 — впервые женщинам Французской республики предоставлено избирательное право.

1947 — комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начала слушания по проникновению коммунистов в Голливуд.

1953 — в США вышла в свет антиутопия Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

1959 — Степана Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф.

1968 — на Олимпийских играх в Мехико победу в прыжках в высоту с результатом 2 метра 24 сантиметра одержал американец Ричард Фосбери, который продемонстрировал новый способ преодоления высоты — спиной к планке.

1993 — Парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил коммунистическую политику геноцида в Украине.

1999 — найден замороженный мамут (род вымерших животных из семейства слоновых).

2007 — премьера в Украине серии "Obsoletely Fabulous" мультсериала Футурама.

2023 — открылись XIX Панамериканские игры в Сантьяго (Чили).

Именинники 20 октября

Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Ирина.

OBOZ.UA писал ранее, когда начнется Филипповский пост.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.