Какой праздник отмечают 20 октября: церковный календарь и события
Октябрь — месяц, богатый на события и праздники, которые сочетают в себе глубокую историю, важные медицинские кампании и профессиональные награды. В частности, 20 октября в мировом календаре является датой, которая привлекает внимание к ряду критически важных социальных и медицинских проблем, например Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы и Всемирный день борьбы с остеопорозом.
В то же время этот день чествует и особые профессии, например Международный день поваров, подчеркивая их роль в нашей жизни. Кроме того, 20 октября отмечено рядом важных исторических событий, от захоронения Степана Бандеры до осуждения коммунистического геноцида в Украине парламентом Эстонии. Это день, напоминающий о необходимости помнить прошлое, заботиться о здоровье и уважать труд.
Праздники 20 октября
- Всемирный день борьбы с болью (Global Day Against Pain)
- Международный день ленивца (International Sloth Day)
- Всемирный день статистики
- Международный день повара и кулинара
- Международный день авиадиспетчера
- Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы
- Всемирный день профилактики остеопороза
- Международная неделя профилактики отравлений свинцом
Церковный праздник сегодня
20 октября (по новому стилю) Православная церковь чтит память святого великомученика Артемия Антиохийского. Он жил в IV веке и служил военачальником в римской армии, занимая высокий пост при правлении императора Константина Великого и его сына Констанция.
Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, который возобновил гонения на христиан, Артемий открыто выступил против его жестокости и защитил христиан, за что был схвачен. После жестоких пыток он отказался отречься от своей веры и был усечен мечом в Антиохии примерно в 362 году. Великомученик Артемий традиционно считается защитником от внезапной смерти и различных болезней, а также помощником в делах военных.
Исторические события 20 октября
- 1803 — Сенат США ратифицировал покупку штата Луизиана.
- 1818 — Великобритания и Соединенные Штаты Америки установили границу по 49-й параллели между Канадой и США.
- 1865 — местом расположения правительства Канады утверждена Оттава.
- 1868 — В Киеве создан первый в Украине частный коммерческий банк.
- 1911 — норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен с четырьмя товарищами отправился к Южному полюсу Земли из Китовой бухты в восточной части моря Росса.
- 1916 — в Севастополе взорвался линкор "Императрица Мария", сотни погибших.
- 1918 — Польские делегаты Львовского городского совета провозгласили о присоединении Львова к Польше.
- 1924 — в Харькове открыта первая в УССР радиостанция.
- 1929 — ЦК ВКП (б) официально провозгласил сплошную коллективизацию.
- 1930 — большевиками расстрелян генерал-хорунжий УНР Юрий Тютюнник.
- 1939 — родился украинский писатель, государственный и общественный деятель Леонид Вернигора.
- 1944 — состоялся первый боевой вылет японских камикадзе.
- 1945 — в результате всенародного плебисцита Монгольская Народная Республика подтвердила намерение оставаться независимым государством.
- 1945 — впервые женщинам Французской республики предоставлено избирательное право.
- 1947 — комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начала слушания по проникновению коммунистов в Голливуд.
- 1953 — в США вышла в свет антиутопия Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".
- 1959 — Степана Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф.
- 1968 — на Олимпийских играх в Мехико победу в прыжках в высоту с результатом 2 метра 24 сантиметра одержал американец Ричард Фосбери, который продемонстрировал новый способ преодоления высоты — спиной к планке.
- 1993 — Парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил коммунистическую политику геноцида в Украине.
- 1999 — найден замороженный мамут (род вымерших животных из семейства слоновых).
- 2007 — премьера в Украине серии "Obsoletely Fabulous" мультсериала Футурама.
- 2023 — открылись XIX Панамериканские игры в Сантьяго (Чили).
Именинники 20 октября
Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Ирина.
OBOZ.UA писал ранее, когда начнется Филипповский пост.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.