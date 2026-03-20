Какой праздник отмечают 20 марта в Украине: все об этом дне

20 марта в Украине и мире приходится на насыщенную событиями дату, которая сочетает международные праздники, церковные чествования и важные исторические события. В этот день отмечают несколько символических дат, в частности Международный день счастья, Всемирный день Земли и день весеннего равноденствия, знаменующий астрономическое начало весны.

В церковном календаре верующие вспоминают святых преподобных отцов, убитых в монастыре святого Саввы. Также 20 марта связано с рядом знаковых событий мировой и украинской истории – от научных открытий до важных политических решений и культурных событий.

Праздники в Украине и мире

Международный день счастья

День Солнца-Земли (Sun-Earth Day)

День библиомании

Всемирный день Земли

Рамазан-байрам

Международный день астрологии

Всемирный день лягушек

Всемирный день восстановления дикой природы

Всемирный день муки

Международный день французского языка

День Независимости Республики Тунис

Всемирный день воробья

Всемирный день рассказа

Всемирный день поведенческого анализа

Всемирный день театра для детей и юношества

Церковный праздник сегодня

20 марта Православная церковь чтит память мученицы Фотины (Светланы) Самарянки, той самой женщины, с которой Иисус Христос разговаривал у колодца Иакова и которая стала пылкой проповедницей христианства. За свою непоколебимую веру она вместе с сыновьями и сестрами приняла мученическую смерть в Риме во времена императора Нерона, за что в народе этот день считают особым для исцеления и защиты.

События этого дня

1602 — основана Голландская Ост-Индская компания (VOC), первая в мире официально зарегистрированная публичная компания.

1814 — Война шестой коалиции: началась битва при Арси-сюр-Об - последняя перед взятием Парижа.

1815 — Наполеон I Бонапарт вернулся в Париж после заключения на острове Эльба. Начало правления "ста дней".

1852 — был опубликован роман Гарриет Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома".

1854 — основана Республиканская партия США.

1876 — первым премьер-министром Швеции стал Луи Гергард де Геер.

1883 — подписана Парижская конвенция об охране промышленной собственности, одна из первых и важнейших в этой области.

1890 — по настоянию нового императора рейхсканцлер Отто фон Бисмарк закончил политическую карьеру.

1890 — был открыт астероид 290 Бруна.

1916 — Альберт Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности

1917 — украинского историка Михаила Грушевского, который тогда находился в Москве, избран председателем Центральной Рады.

1920 — ликвидирована Область войска Донского; образована Донская область РСФСР.

1921 — на плебисците большинство жителей Верхней Силезии высказались за пребывание в составе Германии.

1926 — Чан Кайши начал масштабную чистку в армии, благодаря которой стал единоличным правителем Китая.

1933 — вблизи Мюнхена построен первый в Германии концлагерь — Дахау. Его первыми узниками были немецкие коммунисты и социал-демократы.

1935 — самолет Grumman F3F совершил свой первый полет.

1939 — немецкий ультиматум Литве с требованием передать Клайпедский край, который был удовлетворен два дня спустя.

1941 — СССР вернул правительству Миклоша Хорти 56 венгерских флагов, захваченных российской императорской армией после подавления венгерской революции 1848–1849.

1948 — СССР вышел из Контрольного совета Союзников, парализовав тем самым его работу.

1956 — провозглашена независимость Туниса.

1957 — в Иране была создана спецслужба САВАК.

1991 — на базе Украинского республиканского банка Госбанка СССР создан Национальный банк Украины;

1991 — Украинская ССР национализировала союзные банки на своей территории.

1995 — Зариновая атака в Токийском метрополитене, устроенная деструктивным культом Аум Синрикё.

2003 — американско-британско-австралийские войска вторглись в Ирак.

2007 — вышла компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. украинского разработчика GSC Game World.

2015 — полное солнечное затмение, равноденствие и суперлуние произошли в один день.

2018 — Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме.

2019 — город Астана был переименован в Нур-Султан (в честь экс-президента).

Именинники 20 марта

Иван, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Севастьян, Сергей, Клавдия, Мария, Александра, Параска, Светлана, Ульяна.

