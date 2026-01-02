УкраїнськаУКР
Какой праздник отмечают 2 января в Украине: церковный календарь

Второй день нового года — это удивительное время, когда мир одновременно погружен в уютную послепраздничную атмосферу и уже готовится к новым свершениям. 2 января 2026 года предлагает украинцам уникальный коктейль из глубокой духовности, курьезных мировых праздников и знаковых исторических событий.

Пока верующие чтят память святого Сильвестра, папы Римского, чья история тесно связана с утверждением христианства, мир отмечает довольно необычные даты — от Всемирного дня интроверта до Кошачьего нового года.

Этот день в истории зафиксировал как триумфы, так и трагедии: от торжественного въезда Богдана Хмельницкого в Киев до героического отражения массированной ракетной атаки силами украинской ПВО в 2024 году. Каждый найдет сегодня повод для вдохновения — то ли в День научной фантастики, то ли во время Дня мотивации.

OBOZ.UA предлагает разобраться, какие церковные каноны стоит помнить, кого поздравлять с именинами и какие события прошлого сформировали лицо этого дня.

Праздники в Украине и мире

  • День швейцарского сыра (Swiss Cheese Day)
  • День фуршета (National Buffet Day)
  • День креманок
  • День заварных пирожных (National Cream Puff Day)
  • День безопасности путешествий домашних животных (Pet Travel Safety Day)
  • Кошачий новый год (Happy Mew Year for Cats Day)
  • День мотивации и вдохновения (Motivation and Inspiration Day)
  • Всемирный день интроверта (World Introvert Day)
  • День заключенного
  • День научной фантастики

Церковный праздник 2 января

2 января почитается память святого Сильвестра, папы Римского, жившего в IV веке. Согласно церковным преданиям, он стал известным благодаря обращению императора Константина Великого в христианство и его исцелению от тяжелой болезни. Святитель Сильвестр активно боролся с ересями и способствовал утверждению христианской веры как официальной религии Римской империи.

События этого дня

  • 69 — римскими легионами в Верхней Германии легат Авл Вителий провозглашен императором
  • 533 — интронизация папы римского Иоанна II (Меркурия) — первого Папы, который сменил имя, взойдя на престол.
  • 1492 — католические короли Изабела и Фернандо захватили Гранаду.
  • 1547 — попытка мятежа Фиески в Генуе.
  • 1610 — В Бытчанском замке проходит суд над подручными графини Елизаветы Баторий, племянницы короля Стефана Батория.
  • 1649 — торжественный въезд гетмана Украины Богдана Хмельницкого в Киев.
  • 1757 — Соединенное королевство захватило Калькутту, Индия.
  • 1776 — эрцгерцог Мария-Терезия отменила пытки в Австрии.
  • 1788 — Джорджия стала 4-м штатом Соединенных Штатов Америки.
  • 1796 — в России отменена статья 15 Жалованной грамоты, запрещавшая телесные наказания для дворян.
  • 1835 — в Габрово открылась первая в Болгарии светская школа.
  • 1839 — Луи Дагер провел первое фотографирование Луны.
  • 1843 — в Дрездене, в Дрезденской придворной опере, состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец".
  • 1870 — началось сооружение Бруклинского моста.
  • 1874 — испанские кортесы заставили президента Костелара уйти в отставку.
  • 1882 — американский промышленник Джон Дэвисон Рокфеллер создал трест "Стандард ойл".
  • 1936 — ученые Владимир Зворыкин и Джордж Мортон продемонстрировали электронную трубку, чувствительную к ультрафиолетовым и инфракрасным лучам и устройство, которое превращало лучи в поток электронов. Достижение считают одним из важнейших шагов в развитии телевидения.
  • 1942 — Японские войска заняли Манилу (Филиппины).
  • 1944 — первое боевое применение вертолетов: три машины конструктора Сикорского приняли участие в сопровождении британского атлантического конвоя.
  • 1949 — основан город Инажа, расположенный в бразильском штате Пернамбуку.
  • 1956 — в ФРГ созданы первые отряды регулярной армии — бундесвера.
  • 1959 — СССР делает первый запуск ракеты "Луна-1" к Луне. "Луна-1" не летит по рассчитанной траектории и теряется в космосе.
  • 1963 — Вьетконг одержал первую крупную победу над Южным Вьетнамом и США у поселка Апбак во время Вьетнамской войны.
  • 1967 — в ходе операции "Боло" американские пилоты F-4 сбили половину МиГ-21 ВВС Северного Вьетнама.
  • 1992 — прекратились полномочия народных депутатов СССР.
  • 1992 — Эквадор, Эфиопия, Лаос, Панама, Греция признали независимость Украины.
  • 1999 — мощный снежный ураган на Среднем Западе США, приведший к гибели 68 человек.
  • 2024 — в ночь на 2 января и утром украинская ПВО уничтожила 72 ракеты после ночной атаки ударными дронами и массированного ракетного удара России по Украине, основным направлением которого был Киев. РФ выпустила по Украине почти 100 ракет.

Именинники 2 января

Василий, Марк, Петр, Сергей, Ульяна.

OBOZ.UA предлагает церковный календарь на весь 2026 год.

