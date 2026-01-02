Какой праздник отмечают 2 января в Украине: церковный календарь

Второй день нового года — это удивительное время, когда мир одновременно погружен в уютную послепраздничную атмосферу и уже готовится к новым свершениям. 2 января 2026 года предлагает украинцам уникальный коктейль из глубокой духовности, курьезных мировых праздников и знаковых исторических событий.

Пока верующие чтят память святого Сильвестра, папы Римского, чья история тесно связана с утверждением христианства, мир отмечает довольно необычные даты — от Всемирного дня интроверта до Кошачьего нового года.

Этот день в истории зафиксировал как триумфы, так и трагедии: от торжественного въезда Богдана Хмельницкого в Киев до героического отражения массированной ракетной атаки силами украинской ПВО в 2024 году. Каждый найдет сегодня повод для вдохновения — то ли в День научной фантастики, то ли во время Дня мотивации.

OBOZ.UA предлагает разобраться, какие церковные каноны стоит помнить, кого поздравлять с именинами и какие события прошлого сформировали лицо этого дня.

Праздники в Украине и мире

День швейцарского сыра (Swiss Cheese Day)

День фуршета (National Buffet Day)

День креманок

День заварных пирожных (National Cream Puff Day)

День безопасности путешествий домашних животных (Pet Travel Safety Day)

Кошачий новый год (Happy Mew Year for Cats Day)

День мотивации и вдохновения (Motivation and Inspiration Day)

Всемирный день интроверта (World Introvert Day)

День заключенного

День научной фантастики

Церковный праздник 2 января

2 января почитается память святого Сильвестра, папы Римского, жившего в IV веке. Согласно церковным преданиям, он стал известным благодаря обращению императора Константина Великого в христианство и его исцелению от тяжелой болезни. Святитель Сильвестр активно боролся с ересями и способствовал утверждению христианской веры как официальной религии Римской империи.

События этого дня

69 — римскими легионами в Верхней Германии легат Авл Вителий провозглашен императором

533 — интронизация папы римского Иоанна II (Меркурия) — первого Папы, который сменил имя, взойдя на престол.

1492 — католические короли Изабела и Фернандо захватили Гранаду.

1547 — попытка мятежа Фиески в Генуе.

1610 — В Бытчанском замке проходит суд над подручными графини Елизаветы Баторий, племянницы короля Стефана Батория.

1649 — торжественный въезд гетмана Украины Богдана Хмельницкого в Киев.

1757 — Соединенное королевство захватило Калькутту, Индия.

1776 — эрцгерцог Мария-Терезия отменила пытки в Австрии.

1788 — Джорджия стала 4-м штатом Соединенных Штатов Америки.

1796 — в России отменена статья 15 Жалованной грамоты, запрещавшая телесные наказания для дворян.

1835 — в Габрово открылась первая в Болгарии светская школа.

1839 — Луи Дагер провел первое фотографирование Луны.

1843 — в Дрездене, в Дрезденской придворной опере, состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец".

1870 — началось сооружение Бруклинского моста.

1874 — испанские кортесы заставили президента Костелара уйти в отставку.

1882 — американский промышленник Джон Дэвисон Рокфеллер создал трест "Стандард ойл".

1936 — ученые Владимир Зворыкин и Джордж Мортон продемонстрировали электронную трубку, чувствительную к ультрафиолетовым и инфракрасным лучам и устройство, которое превращало лучи в поток электронов. Достижение считают одним из важнейших шагов в развитии телевидения.

1942 — Японские войска заняли Манилу (Филиппины).

1944 — первое боевое применение вертолетов: три машины конструктора Сикорского приняли участие в сопровождении британского атлантического конвоя.

1949 — основан город Инажа, расположенный в бразильском штате Пернамбуку.

1956 — в ФРГ созданы первые отряды регулярной армии — бундесвера.

1959 — СССР делает первый запуск ракеты "Луна-1" к Луне. "Луна-1" не летит по рассчитанной траектории и теряется в космосе.

1963 — Вьетконг одержал первую крупную победу над Южным Вьетнамом и США у поселка Апбак во время Вьетнамской войны.

1967 — в ходе операции "Боло" американские пилоты F-4 сбили половину МиГ-21 ВВС Северного Вьетнама.

1992 — прекратились полномочия народных депутатов СССР.

1992 — Эквадор, Эфиопия, Лаос, Панама, Греция признали независимость Украины.

1999 — мощный снежный ураган на Среднем Западе США, приведший к гибели 68 человек.

2024 — в ночь на 2 января и утром украинская ПВО уничтожила 72 ракеты после ночной атаки ударными дронами и массированного ракетного удара России по Украине, основным направлением которого был Киев. РФ выпустила по Украине почти 100 ракет.

Именинники 2 января

Василий, Марк, Петр, Сергей, Ульяна.

OBOZ.UA предлагает церковный календарь на весь 2026 год.

