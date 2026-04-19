Какой праздник отмечают 19 апреля в Украине: все об этом дне

19 апреля – день, в котором соединились духовный смысл, необычные праздники и важные исторические события. В 2026 году в этот день верующие отмечают Антипасху, или Фомино воскресенье, что символизирует обновление радости Воскресения Христова и укрепление веры.

В то же время в мире празднуют День поэзии и творческого мышления, День подснежника, День чеснока и даже День рождения кота Сильвестра. Эта дата также вошла в историю как день знаковых решений, открытий и событий – от начала войны за независимость США до официального введения приветствия "Слава Украине! ".

В воскресенье, 19 апреля, верующие отмечают Антипасху, или Фомино воскресенье, которое посвящено обновлению радости Воскресения Христова через восемь дней после Пасхи. Этот праздник напоминает о встрече апостола Фомы с Иисусом, во время которой его сомнения развеялись, утвердив веру в победу жизни над смертью.

1506 — состоялся Лиссабонский погром.

1713 — император Священной Римской Империи Карл VI Габсбург устанавливает своей т. н. "Прагматической санкцией" неделимость владений Габсбургов и вводит право на наследственность по женской линии для дома Габсбургов.

1775 — битвы при Лексингтоне и Конкорде, начало войны за независимость США

1783 — указом Екатерины II Крым присоединен к России.

1839 — западноевропейские государства гарантируют в "Лондонском протоколе" независимость и нейтралитет Бельгии от Нидерландов.

1850 — Великобритания и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала (позже США решили строить канал самостоятельно).

1898 — Конгресс США признал независимость Кубы и потребовал от Испании оставить остров.

1917 — Всеукраинский национальный конгресс признал Центральную Раду высшим органом власти в Украине .

. 1920 — приветствие "Слава Украине!" было официально введено в украинской армии.

1937 — в Испании создан блок правых сил во главе с генералом Франко.

1941 — Сенат США принял резолюцию о поддержке идеи создания государства в Израиле.

1943 — начало восстания в Варшавском гетто

1943 — Указом Президиума Верховного Совета СССР введены каторжные работы для т. н. "помощников оккупантов".

1947 — партия "Индийский национальный конгресс" согласилась разделить страну на Индию и Пакистан.

1967 — члены группы "Битлз" подписали контракт, которым они обязывались не покидать группу в течение десяти лет.

1971 — СССР запустил первую в мире космическую станцию "Салют-1".

1992 — Верховным Советом Армении принят Герб Армении.

1995 — Теракт в Оклахома-Сити

1999 — в Берлине состоялось официальное открытие Рейхстага как нового места заседаний парламента Германии.

2000 — в Румынии вблизи села Рошия-Монтане открыто крупнейшее в Европе месторождение золота (до 300 т золота и 1600 т серебра), разработки заблокированы парламентом после массовых протестов по экологическим, историко-культурным и туристическим соображениям.

2005 — Бенедикт XVI стал 265-м Папой Римским.

Гавриил, Григорий, Николай, Александр, Федор.

