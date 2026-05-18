Какой праздник отмечают 18 мая в Украине
18 мая в Украине и мире объединяет память о трагических страницах истории, духовные традиции и международные события. В этот день чествуют жертв депортации крымскотатарского народа, отмечают День резервиста Украины и Международный день музеев.
В церковном календаре дата посвящена святым отцам семи Вселенских соборов, которые сыграли важную роль в формировании христианского учения. Также 18 мая оставило заметный след в мировой истории – от основания Монреаля до появления первой граммофонной пластинки и рекордных достижений в науке и технике.
Праздники в Украине и мире
- День отправки электронной поздравительной открытки
- День борьбы за права крымскотатарского народа
- День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
- День резервиста Украины
- Международный день музеев (ЮНЕСКО)
Церковный праздник 18 мая
В этот день православная церковь чтит память святых отцов семи Вселенских соборов, которые заложили непоколебимый фундамент христианского вероучения и защитили церковь от ересей. Этот праздник напоминает верующим о важности сохранения духовного единства и чистоты традиций, сформированных выдающимися богословами прошлого.
События этого дня
- 1152 – В Пуатье богатейшая наследница Европы Элеонора Аквитанская объявлена невестой герцога Нормандского Генриха Плантагенета.
- 1268 – Египетские мамелюки захватили Антиохию.
- 1274 – Второй Лионский собор провозгласил крестовый поход.
- 1291 – Египетские мамелюки захватили Акру – последнюю крепость крестоносцев на Святой Земле.
- 1593 – Английский Тайный Совет приказал арестовать писателя Кристофера Марлоу.
- 1642 – Основан Монреаль.
- 1781 – Испанцами казнен лидер крупнейшего восстания индейцев Перу Тупак Амару.
- 1792 – Российские войска вступили на территорию Речи Посполитой с целью отмены устройства, установленного "Конституцией 3 мая". Начало польско-российской войны.
- 1804 – Наполеон провозглашен императором Франции.
- 1830 – В США начато промышленное производство первых газонокосилок.
- 1848 – Во Франкфурте-на-Майне открылся первый общегерманский парламент.
- 1888 – В США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка.
- 1899 – В Гааге началась первая мирная конференция.
- 1915 – Под Ригой испытан первый в мире танк "Вездеход".
- 1917 – В Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.
- 1918 – В результате взрыва тротила на химическом заводе в Окдейле (Пенсильвания, США) погибло около 200 человек.
- 1920 – Всеукраинский православный Церковный совет провозгласил Украинскую православную церковь автокефальной.
- 1927 – Американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд.
- 1928 – Началось рассмотрение "Шахтинского дела" об антисоветском заговоре инженеров Донбасса.
- 1935 – Разбился самый большой советский самолет "Максим Горький", 49 человек погибло.
- 1940 – Герой Первой мировой войны маршал Анри Филипп Петен назначен министром обороны Франции.
- 1941 – Итальянский герцог Сполето герцог Аостский Аймоне ди Торино провозглашен королем Хорватии Томиславом II.
- 1942 – Немецкая армия уничтожила остатки советских войск на Керченском полуострове.
- 1943 – Японская подводная лодка потопила австралийский корабль-госпиталь "Кентавр", 299 человек погибли.
- 1944 – Началась депортация крымских татар с родины. Всего из Крыма по постановлению Государственного Комитета Обороны СССР на спецпоселение было вывезено более 100 тысяч крымских татар.
- 1944 – В Турции после серии профашистских демонстраций введено чрезвычайное положение.
- 1944 – После недельного штурма отряды 2-го Польского корпуса захватили монастырь Монте-Кассино, открыв союзникам дорогу на Рим.
- 1945 – немецкий адмирал Карл Дениц издал декрет, в котором заявил о непричастности немецкой армии к зверствам в концлагерях.
- 1948 – Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом заменил названия сел Крымской области с крымскотатарских на русские (районные центры были переименованы еще в 1944, а центры поселковых советов – в 1945 году).
- 1949 – Открыта первая в Нью-Йорке вертолетная площадка.
- 1951 – ООН ввела экономические санкции против Китая в связи с его поддержкой Северной Кореи.
- 1953 – Американская летчица Жаклин Кокран стала первой в мире женщиной, преодолевшей на самолете звуковой барьер.
- 1965 – В Дамаске повешен резидент израильской разведки в Сирии Эли Коэн.
- 1974 – Индия стала шестым государством, получившим атомное оружие.
- 1980 – Открыли Ивано-Франковский художественный музей.
- 1980 – В результате извержения вулкана Святой Елены в штате Вашингтон погибли 57 человек
- 1981 – В Цюрихе американский бегун Рональдо Нехемиа первым в истории пробежал 110 метров с барьерами быстрее 13 секунд.
- 1990 – Во Франции установлен рекорд скорости поездов (515,3 км/ч)
- 1991 – Хелен Шерман стала первой британской женщиной, поднявшейся в космос (вместе с советским экипажем).
- 1992 – Армянская армия захватила Лачинский коридор между Арменией и Карабахом.
- 1992 – Принята конституция Туркменистана.
- 1994 – Завершен вывод израильских войск из Сектора Газа.
- 1996 – В Тайване создана пирамида из игрушечных кубиков высотой 25,05 м.
- 1997 – Ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 лет (мировой рекорд).
- 1998 – Тысячи студентов захватили здание парламента Индонезии в Джакарте, что повлекло падение 32-летнего режима Сухарто.
- 1999 – В Крыму совершено неудачное покушение на городского голову Сак Владимира Шевцова.
- 1999 – Правительство Канады после годовых дискуссий заявило, что оно не будет регулировать и контролировать Интернет в стране.
- 2001 – Началась техническая часть операции по подъему подводной лодки "Курск".
- 2005 – Ратификацией Оттавской конвенции Украина окончательно обязалась избавиться от пятого крупнейшего арсенала противопехотных мин в мире.
Именинники 18 мая
Андрей, Давид, Денис, Павел, Петр, Семен, Клавдия, Александра, Кристина, Юлия.
