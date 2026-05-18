Какой праздник отмечают 18 мая в Украине

18 мая в Украине и мире объединяет память о трагических страницах истории, духовные традиции и международные события. В этот день чествуют жертв депортации крымскотатарского народа, отмечают День резервиста Украины и Международный день музеев.

В церковном календаре дата посвящена святым отцам семи Вселенских соборов, которые сыграли важную роль в формировании христианского учения. Также 18 мая оставило заметный след в мировой истории – от основания Монреаля до появления первой граммофонной пластинки и рекордных достижений в науке и технике.

Праздники в Украине и мире

День отправки электронной поздравительной открытки

День борьбы за права крымскотатарского народа

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

День резервиста Украины

Международный день музеев (ЮНЕСКО)

Церковный праздник 18 мая

В этот день православная церковь чтит память святых отцов семи Вселенских соборов, которые заложили непоколебимый фундамент христианского вероучения и защитили церковь от ересей. Этот праздник напоминает верующим о важности сохранения духовного единства и чистоты традиций, сформированных выдающимися богословами прошлого.

События этого дня

1152 – В Пуатье богатейшая наследница Европы Элеонора Аквитанская объявлена невестой герцога Нормандского Генриха Плантагенета.

1268 – Египетские мамелюки захватили Антиохию.

1274 – Второй Лионский собор провозгласил крестовый поход.

1291 – Египетские мамелюки захватили Акру – последнюю крепость крестоносцев на Святой Земле.

1593 – Английский Тайный Совет приказал арестовать писателя Кристофера Марлоу.

1642 – Основан Монреаль.

1781 – Испанцами казнен лидер крупнейшего восстания индейцев Перу Тупак Амару.

1792 – Российские войска вступили на территорию Речи Посполитой с целью отмены устройства, установленного "Конституцией 3 мая". Начало польско-российской войны.

1804 – Наполеон провозглашен императором Франции.

1830 – В США начато промышленное производство первых газонокосилок.

1848 – Во Франкфурте-на-Майне открылся первый общегерманский парламент.

1888 – В США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

1899 – В Гааге началась первая мирная конференция.

1915 – Под Ригой испытан первый в мире танк "Вездеход".

1917 – В Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.

1918 – В результате взрыва тротила на химическом заводе в Окдейле (Пенсильвания, США) погибло около 200 человек.

1920 – Всеукраинский православный Церковный совет провозгласил Украинскую православную церковь автокефальной.

1927 – Американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд.

1928 – Началось рассмотрение "Шахтинского дела" об антисоветском заговоре инженеров Донбасса.

1935 – Разбился самый большой советский самолет "Максим Горький", 49 человек погибло.

1940 – Герой Первой мировой войны маршал Анри Филипп Петен назначен министром обороны Франции.

1941 – Итальянский герцог Сполето герцог Аостский Аймоне ди Торино провозглашен королем Хорватии Томиславом II.

1942 – Немецкая армия уничтожила остатки советских войск на Керченском полуострове.

1943 – Японская подводная лодка потопила австралийский корабль-госпиталь "Кентавр", 299 человек погибли.

1944 – Началась депортация крымских татар с родины. Всего из Крыма по постановлению Государственного Комитета Обороны СССР на спецпоселение было вывезено более 100 тысяч крымских татар.

1944 – В Турции после серии профашистских демонстраций введено чрезвычайное положение.

1944 – После недельного штурма отряды 2-го Польского корпуса захватили монастырь Монте-Кассино, открыв союзникам дорогу на Рим.

1945 – немецкий адмирал Карл Дениц издал декрет, в котором заявил о непричастности немецкой армии к зверствам в концлагерях.

1948 – Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом заменил названия сел Крымской области с крымскотатарских на русские (районные центры были переименованы еще в 1944, а центры поселковых советов – в 1945 году).

1949 – Открыта первая в Нью-Йорке вертолетная площадка.

1951 – ООН ввела экономические санкции против Китая в связи с его поддержкой Северной Кореи.

1953 – Американская летчица Жаклин Кокран стала первой в мире женщиной, преодолевшей на самолете звуковой барьер.

1965 – В Дамаске повешен резидент израильской разведки в Сирии Эли Коэн.

1974 – Индия стала шестым государством, получившим атомное оружие.

1980 – Открыли Ивано-Франковский художественный музей.

1980 – В результате извержения вулкана Святой Елены в штате Вашингтон погибли 57 человек

1981 – В Цюрихе американский бегун Рональдо Нехемиа первым в истории пробежал 110 метров с барьерами быстрее 13 секунд.

1990 – Во Франции установлен рекорд скорости поездов (515,3 км/ч)

1991 – Хелен Шерман стала первой британской женщиной, поднявшейся в космос (вместе с советским экипажем).

1992 – Армянская армия захватила Лачинский коридор между Арменией и Карабахом.

1992 – Принята конституция Туркменистана.

1994 – Завершен вывод израильских войск из Сектора Газа.

1996 – В Тайване создана пирамида из игрушечных кубиков высотой 25,05 м.

1997 – Ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 лет (мировой рекорд).

1998 – Тысячи студентов захватили здание парламента Индонезии в Джакарте, что повлекло падение 32-летнего режима Сухарто.

1999 – В Крыму совершено неудачное покушение на городского голову Сак Владимира Шевцова.

1999 – Правительство Канады после годовых дискуссий заявило, что оно не будет регулировать и контролировать Интернет в стране.

2001 – Началась техническая часть операции по подъему подводной лодки "Курск".

2005 – Ратификацией Оттавской конвенции Украина окончательно обязалась избавиться от пятого крупнейшего арсенала противопехотных мин в мире.

Именинники 18 мая

Андрей, Давид, Денис, Павел, Петр, Семен, Клавдия, Александра, Кристина, Юлия.

