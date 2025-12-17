Какой праздник отмечают 17 декабря: церковный календарь и события

17 декабря сочетает церковную традицию, профессиональные и международные даты, а также ряд знаковых событий мировой истории. Православные верующие чтят пророков Даниила и Анании, Азарии и Мисаила.

Профессиональный праздник отмечают работники исполнительной службы. В разные века 17 декабря стал датой открытий, которые меняли представление о мире и возможностях человека. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и знаменательных событиях этого дня.

Какой праздник 17 декабря

Праздник пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила

По церковному календарю 17 декабря чествуют пророка Даниила и трех отроков – Ананию, Азарию и Мисаила, известных из Ветхого Завета. Они стали символами верности вере и моральной стойкости в условиях преследований в Вавилонском плену. Эта дата напоминает о силе убеждений, выдержке перед испытаниями и ответственности за собственный выбор.

День работника государственной исполнительной службы в Украине

Это профессиональный праздник специалистов, которые обеспечивают исполнение судебных решений и решений других органов власти, играя важную роль в функционировании правового государства.

День братьев Райт

Международная дата, посвященная пионерам авиации Орвиллу и Уилберу Райтам, которые совершили первый успешный полет самолета тяжелее воздуха.

Исторические события 17 декабря

1790 год – в Мексике был найден знаменитый камень с календарем ацтеков, который стал одним из важнейших археологических символов доколумбовых цивилизаций Америки.

1903 год – первый полет самолета братьев Райт. Орвилл Райт совершил первый в мире управляемый полет на самолете, тяжелее воздуха, сконструированном вместе с братом Уилбером. Полет длился 12 секунд и открыл эпоху авиации.

1984 год – Генассамблея ООН приняла резолюцию "О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв общественно-политического строя в других суверенных государствах".

1986 год – в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины была проведена одновременная пересадка сердца, печени и легких одному пациенту.

1992 год – депутаты Федерального собрания приняли постановление о прекращении с 1 января 1993 года существования Чехо-Словацкой Федеративной Республики и образовании двух государств-наследников – Чехии и Словакии.

1998 год – авиаудары по Ираку. США и Великобритания нанесли авиационные удары по Ираку под предлогом отказа сотрудничать со специальной комиссией ООН по контролю над иракскими вооружениями.

2024 год – украинские спецслужбы взорвали в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Кто родился 17 декабря

1778 – Гемфри Дэви, британский физик и химик, один из основателей электрохимии, изобретатель горной лампы.

1853 – Эмиль Ру, французский микробиолог, выделил дифтерийный токсин и разработал антидифтерийную сыворотку, соавтор одной из первых работ о вирусах.

1873 – Форд Медокс Форд, английский романист, поэт, критик; сыграл важную роль в развитии английской литературы начала 20-го века.

1877 – Даниил Щербаковский, этнограф, исследователь украинского народного искусства, археолог и музейный деятель.

1908 – Виллард Франк Либби, американский химик, создатель метода радиоуглеродного датирования, используемого в археологии и антропологии (1947), лауреат Нобелевской премии 1960 года.

1936 – Франциск, 266-ый Папа Римский.

1975 – Мила Йовович, французская и американская актриса украинского происхождения (уроженка Киева).

В этот день умерли:

1830 – Симон Боливар, руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке. В 1825 году в его честь было названо созданное в Верхнем Перу государство – Республику Боливия.

1881 – Льюис Генри Морган, американский историк и этнограф, основоположник научной антропологии.

1964 – Виктор Франц Гесс, австро-американский физик, лауреат Нобелевской премии.

1987 – Маргерит Юрсенар, французская писательница. Первая женщина – член Французской академии.

1992 – Гюнтер Андерс, австрийский писатель, активный участник всемирного антиядерного и антивоенного движения.

